Пентагон повышает техническую готовность вооружений

Генералы и адмиралы доложили о состоянии и развитии Подведомственной производственной базы

В прошлый четверг в подкомитете по готовности комитета по вооруженным силам (КВС) Палаты представителей Конгресса США были проведены слушания по оценке состояния дел на предприятиях военно-промышленной базы (ВПБ), находящихся в непосредственном подчинении Минобороны (МО) и министерств видов ВС, которые в Пентагоне называются Подведомственной производственной базой (Organic industrial base, ППБ), и направлений ее дальнейшего развития. С докладами выступили заместитель начальника штаба армии (СВ) по материально-техническому обеспечению (МТО) генерал-лейтенант Дуэйн Гэмбл (Duane Gamble), начальники командований морских и авиационных систем (КМС, КАС) Министерства ВМС, вице-адмиралы Томас Мур (Thomas Moore) и Дин Петерс (Dean Peters), начальник Центра технической готовности авиации ВВС (Air Force Sustainment Center, ЦТГА) генерал-лейтенант Дональд Киркланд (Donald E. Kirkland), входящего в командование МТО ВВС (Air Force Materiel Command), а также начальник тыла КМП (Marine Corps Logistics Command) генерал-майор Джозеф Шрейдер (Joseph Shrader). Дуэйн Гэмбл объяснил членам КВС, что техническая готовность вооружений и военной техники (ВВТ) имеет решающее значение для обеспечения оперативности, глубины действий и боевых возможностей войск, определяемых Стратегией национальной обороны.

ППБ включает инфраструктуру и федеральные объекты, предназначенные для технического обслуживания и модернизации ВВТ.

По словам Гэмбла, основой ППБ является квалифицированная рабочая сила, а возможность привлечения высокопрофессиональных специалистов имеет определяющее значение для ее эффективного функционирования и дальнейшего развития.

Генерал-лейтенант заметил, что парламентарии, приняв закон, предоставляющий право Министерству армии осуществлять прямой наем специалистов, способствовали существенному повышению эффективности функционирования ППБ. Новая норма позволила соответствующим кадровым службам в 2019 году обработать 3 560 заявлений о приеме на работу, а с 2017 года – более 4800. "Закон помог нам сократить время найма с 114 до 85 дней, что дало возможность сохранить конкурентоспособность ППБ с работодателями гражданской промышленности, занятыми поиском специалистов, обладающих таким же объемом и уровнем производственных навыков. "Это соревнование за таланты", – заявил генерал.

Заместитель начальника штаба СВ также сказал, что Министерство армии разработало генеральный план развития инфраструктуры, который позволит поддерживать требуемый уровень технической готовности ВВТ даже со стареющей ППБ, более половины объектов которой было построено до 1945 года. Срок действия плана составляет 20 лет.

Вице-адмирал Томас Мур рассказал законодателям, что на четырех верфях, находящихся в распоряжении Министерства ВМС, объем запланированных с 2010 года работ увеличился на 25%. Чтобы обеспечить такой рост, в прошлом году Министерство флота увеличило численность рабочей силы с 27 368 человек до 36 696, то есть более чем на 9 тыс. человек.

В результате этого удалось ликвидировать отставание от намеченных производственных планов раньше, чем ожидалось. Одним из недостатков увеличения численности работников верфей стало то, что стаж работы около половины из них не превышал пяти лет. В связи с этим потребовалось изменить порядок подготовки специалистов. Были открыты новые учебные центры, в которых использовались как тренажеры, так и практическая подготовка. По словам Мура, это позволило в два раза сократить время, которое ранее требовалось для развития необходимых профессиональных навыков специалистов.

"ВМС в полной мере осознает, что своевременная поставка кораблей и подводных лодок – это императив национальной безопасности. Министерство системно подошло к решению задачи обеспечения государственных и частных фирм информацией, рабочей силой и производственным оборудованием, необходимыми для обеспечения технической готовности самого большого в мире военно-морского флота", – подчеркнул начальник КМС.

УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ

Вице-адмирал Дин Петерс сообщил законодателям, что коэффициенты готовности к выполнению полетных заданий достигли уровня 80% у палубных истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков F/A-18 Hornet, F/A-18E/F Super Hornet палубных самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Он сказал, что по состоянию на 30 сентября текущего года 372 самолета палубной авиации F/A-18E/F Super Hornet готовы к боевому применению. До этого времени только 250-260 самолетов имели необходимый уровень боевой готовности.

"Сегодня с конвейеров восстановления самолетов и их узлов наших ремонтных мастерских сходят более эффективные и надежные изделия, имеющие высокие качественные характеристики и сокращенное время подготовки между полетами", – подчеркнул Петерс. Он также отметил, что в настоящее время в ангары временной стоянки поступают полностью восстановленные боевые машины, готовые к отправке на флот для выполнения полетных заданий в соответствии с установленным графиком.

Генерал-лейтенант Киркланд сообщил конгрессменам и о том, что первый из самолетов-заправщиков KC-46 Pegasus, предназначенных для замены устаревших воздушных танкеров KC-135 Stratotanker поступил в эксплуатацию 1 января этого года.

Руководитель ЦТГА доложил членам КВС, что ВВС продолжают расширять свои возможности по эксплуатационному обеспечению новейшей авиационной техники. В прошлом месяце на авиационной базе (АБ) ВВС Тинкер (штат Оклахома) была открыта первая мастерская по ремонту и обслуживанию заправщиков KC-46. Продолжаются работы по повышению возможностей поддержания на необходимом уровне технической готовности малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II как в Огденском авиационном логистическом комплексе (штат Юта), так и на АБ Warner-Robbins (штат Джорджия). ВВС проводят мероприятия по созданию аналогичных мощностей для создающихся стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

В заключение своего выступления генерал уведомил законодателей о том, что объем выделенных ассигнований не позволяет в полной мере решить все вопросы, связанные с развитием и поддержанием ремонтных мощностей на том уровне, который необходим для обеспечения технической готовности авиационного парка ВВС. "В течение следующих 20 лет для модернизации промышленной базы по четырем основным направлениям нам потребуются финансовые ресурсы, превышающие установленные пороговые значения", – объявил Киркланд.

Джозеф Шредер поведал членам КВС, что Корпус морской пехоты составил план модернизации, перепрофилирования и объединения действующих мощностей МТО, а также строительства новых объектов для своего сектора ППБ. В него включен комплекс мероприятий по внедрению в процессы обслуживания и ремонта ВВТ новейших технических достижений, включая робототехнику, аддитивные технологии и многое другое, что позволит поддерживать боеготовность экспедиционных сил на самом высоком уровне.

ПОСЛЕДНИЕ ОЦЕНКИ

13 мая текущего года специалисты аппарата заместителя МО по закупкам и обеспечению продолжительности боевых действий (Undersecretary for acquisition and sustainment) и Управления по промышленной политике (Office of Industrial Policy), подчиненного заместителю помощника МО по промышленной политике (Deputy Assistant Secretary of Defense for Industrial Policy), направили членам КВС Сената и Палаты представителей Конгресса очередной ежегодный доклад "Возможности промышленности". В докладе были рассмотрены достоинства и узкие места оборонной промышленности (ОП) и указаны приоритетные направления финансирования ее отдельных отраслей.

В документе было отмечено, что ОП сталкивается с серьезными проблемами, особенно в областях, производящих компоненты для различных систем и средств. Это может негативно повлиять на боевые возможности ВС США и их способность вести боевые действия. Аналитики подчеркнули, что число поставщиков МО неуклонно снижается. В некоторых отраслях сокращаются и объемы экспортных поставок. Так, например, доля Америки в экспорте военно-морских вооружений на мировом рынке снизилась с 63% в 2007 году до 17% в 2017-м.

Были определены и области, нуждающиеся в дальнейшем совершенствовании и развитии, и указано, что недостаточное ассигнование ключевых производств может привести к их исчезновению.

Контракты МО реализуются более чем в 28 тыс. компаний. Однако две трети заказов Пентагона размещается всего лишь в шести фирмах (Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, BAE Systems и Boeing), а все остальные предприятия являются субподрядчиками. Фактическое отсутствие конкуренции на внутреннем рынке вооружений США оказывает негативное влияние на качество продукции и ведет к росту ее стоимости и увеличению сроков поставок.

Современные тенденции развития производства ВВТ вынуждают даже основных подрядчиков МО сокращать ассигнования на развитие своих военных подразделений и направлять значительные средства на расширение объемов выпуска продукции гражданского назначения. А конечные объемы потребностей в вооружениях, установленные МО, привели к инициированию процессов слияния и поглощения военных предприятий, что вылилось в максимальную консолидацию активов в крайне ограниченном числе фирм.

НЕДОСТАТКИ

Авторы документа выявили множество недостатков, характерных для различных областей военного производства. Они установили, что наиболее значимыми проблемами авиационной промышленности являются увеличение сроков разработки и производства, высокая стоимость разработки и сертификации изделий, а также ограничения, накладываемые на производство такой техники лидерами Пентагона. Эти проблемы возникают при реализации крупных программ приобретения авиационных вооружений. Они отметили и серьезные проблемы, связанные со старением рабочей силы и монополизацией военных заказов одиночными поставщиками, что ведет к росту рисков МО при закупках авиационной техники. Большой проблемой этой отрасли является и набор высокопрофессиональных программистов. Как говорится в докладе, "все труднее нанимать квалифицированных и способных инженеров-программистов, что становится критической проблемой для авиационной промышленности по мере роста сложности программного обеспечения".

Планы Пентагона по постепенному обновлению существующих систем вооружений Армии США (СВ), не предполагающие создания кардинально новых боевых средств, привели к появлению "поколения ученых и инженеров, которым не хватает опыта в разработке, проектировании и производстве новых, технологически совершенных боевых систем и средств".

Законодательная база и военно-промышленная политика МО требуют, чтобы все стволы крупнокалиберных пушек, гаубиц и минометов производились только в одном арсенале военного ведомства. Существование только одной производственной линии для изготовления этих изделий и изменение общих подходов к их изготовлению, чтобы обеспечить выполнение требований зарубежных потребителей, привели к практически полной утрате возможностей по выполнению требований к современному производству таких изделий.

РИСКИ

В докладе указывается, что в кораблестроительном секторе ВПК наиболее значительные риски связаны с зависимостью от поставщиков, являющихся единоличными производителями закупаемых МО изделий, нехваткой производственных мощностей, отсутствием конкуренции и подготовленных рабочих, а также нестабильностью спроса на его продукцию.

Отсутствие конкуренции среди кораблестроительных предприятий наблюдается не только на самом высоком уровне, где всего четыре компании контролируют семь верфей, выпускающих боевые корабли, но и в области производств комплектующих изделий самого различного назначения.

Вопрос о рабочей силе остро стоит и в этой области производства. В период с 2018 по 2026 год на 6-17% сократится количество специалистов в таких областях, как сборка металлоконструкций, сварка и литье. Если эта проблема не будет решена в ближайшие сроки, то кораблестроители будут не в состоянии обеспечить "долгосрочные потребности ВМС".

В докладе показаны многочисленные риски и проблемы производства боеприпасов различного назначения, "включая устаревание материалов и отсутствие избыточных мощностей, отсутствие контроля субподрядчиков, потерю навыков проектирования и производства специалистами, недостатки в технологических производственных процессах, отсутствие планов по наращиванию производственных мощностей, а также устаревание инфраструктуры для изготовления и тестирования продукции".

В предприятиях химической, биологической и радиационной промышленности были выявлены такие проблемы, как отсутствие конкуренции и недостаточность производственных мощностей. По мнению авторов доклада, в развитие этой отрасли правительству необходимо в кратчайшие сроки вложить дополнительные ассигнования.

Основными проблемами космической промышленности является производство "современных материалов для космических аппаратов, защищенная от радиации микроэлектроника, а также элементная база и агрегаты спутников".

Другие проблематичные области этой сферы производства включают создание солнечных панелей, поставки вакуумных трубок для усилителей напряжения и отсутствие поставщиков основных элементов и узлов, необходимых для производства прецизионных гироскопов.

Серьезные трудности испытывает Пентагон и в области электронного производства. Спецы МО в весьма тревожных тонах высказываются о растущей мощи Китая на рынке печатных плат. В представленном докладе также указывается на сложившуюся тенденцию. Сегодня на долю США приходится только 5% производства электронных компонентов, общая стоимость объемов этих изделий американскими производителями за период с 2000 по 2015 год сократилась на 70%. В 2000 году таких изделий было произведено на сумму 10 трлн долл. В 2015 году их стоимость уже составляла только 3 трлн. В настоящее время почти половина мирового электронного рынка занята продукцией китайского производства.

В заключение следует отметить, что, хотя формально США еще сохраняют статус мирового военного, технического и технологического лидера, фактически базовые элементы их промышленного первенства уже исчерпали возможности и нуждаются в радикальном совершенствовании. Так что декларируемое мировое первенство Америки в сооружениях пока остается под большим вопросом.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"