Sohu (Китай): настоящая ядерная держава стоит прямо у дверей Китая, это не Россия и не Соединенные Штаты

Считается, что крупнейшие ядерные державы – это Россия и Америка. Однако "Соху" выделяет еще одну страну, которая, несмотря на сдерживание США, втайне ото всех смогла накопить столько ядерного материала, что теперь в случае необходимости она сможет изготовить не менее 6000 атомных бомб.

Рядом с Китаем затаилась ядерная держава, и это вовсе не Россия или США. Речь идет о Японии, которая долгое время не привлекала к себе внимания. По некоторым источникам, под предлогом развития гражданских атомных электростанций Японии удалось заполучить большое количество ядерного топлива, практически скрыв это от всех. В настоящее время имеющегося у Японии ядерного топлива хватит, чтобы произвести 6000 ядерных бомб. Она явно вынашивает какой-то план. Все, кто интересуется военным делом, заявляют, что Япония - это настоящая ядерная держава, и соседние страны должны быть бдительными.

История Японии хорошо известна. В конце Второй мировой войны она была подвергнута атомной бомбардировке со стороны США. Два города, на которые сбросили бомбы, вмиг превратились в море огня. Эта трагедия привела к многочисленным жертвам. Тогда ядерное оружие впервые было использовано в реальных боевых действиях. Из-за поражения Япония была вынуждена принять санкции международного сообщества, которые включали в себя запрет на производство наступательных вооружений, таких как авианосцы и атомные бомбы, разрешалось иметь лишь вооруженные силы для самообороны.

Хотя в течение нескольких десятилетий развитие Японии сдерживалось Соединенными Штатами, этот контроль существует только формально. Японцы - очень скрытный народ, даже Соединенные Штаты не могут их раскусить. Япония воспользовалась поддержкой США и вмиг превратилась в экономическую державу. В сфере международных прав она преисполнена амбиций и хочет играть более активную роль на международной арене и даже бросить вызов авторитету пяти постоянных членов Совета безопасности ООН.

Это находит отражение в современном военном развитии Японии. Хотя наличие у нее военной мощи подразумевает самозащиту, по боеспособности Япония входит в первую десятку стран мира, ее технологический уровень нельзя недооценивать. Во время Второй мировой войны Японией был построен ряд авианосцев, она обладает множеством технологий для строительства подобного вооружения. В последние годы Япония разрабатывает вертолетоносцы типа "Идзумо", водоизмещение которых даже больше, чем у вертолетоносцев легкого типа некоторых стран.

Хотя Японии не разрешено разрабатывать ядерное оружие, она все же построила самые совершенные атомные электростанции в мире и использует ядерную энергию для выработки электричества. Несмотря на то, что Япония не производит ядерного оружия, она занимает лидирующие позиции в мире по применению ядерных технологий. В течение многих лет Япония накопила достаточное количество ядерного материала, таким образом мы понимаем, что ее амбиции нельзя недооценивать.

Если начнется война, Япония сможет быстро создать ядерное оружие с помощью имеющегося у нее ядерного материала. Согласно подсчетам, она сможет изготовить не менее 6000 атомных бомб. Такого количества достаточно, чтобы уничтожить крупную страну. Несколько лет Японии удавалось скрывать этот факт, и многие страны находились в неведении, в том числе и Соединенные Штаты.