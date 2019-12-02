Уход в историю, но не в отставку

На смену военным кафедрам идут военные учебные центры

2019 год во многом стал знаменательным для системы военной подготовки студентов, которая завершает процесс качественных преобразований и борется за право называться новой – отличной от той, к которой мы привыкли в советские времена. В общем потоке многочисленных мероприятий, проводимых Министерством обороны РФ в сфере оптимизации военной подготовки студентов, заметно выделяются два направления, получившие логическое завершение в этом году: формирование нормативно-правовой базы функционирования системы военной подготовки студентов, создание с сентября 2019 года новых организационных структур – военных учебных центров, заменивших существовавшие до этого при федеральных университетах страны учебные военные центры, факультеты военного обучения и военные кафедры.

Как известно, старт качественным преобразованиям в военной подготовке студентов был дан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию РФ 12 декабря 2013 года, где он высказал предложение "изменить саму систему военной подготовки в вузах, дать возможность всем студентам пройти в ходе учебы и последующих военных сборов воинскую подготовку и получить военную специальность".

Энергичными действиями министра обороны РФ Сергея Шойгу и статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ Николая Панкова указания Верховного главнокомандующего стали оперативно и настойчиво претворяться в жизнь. К работе активно подключилось ректорское сообщество, прежде всего руководители ведущих университетов Москвы: МГУ, МГТУ им. Баумана, МФТИ, НИУ ВШЭ и др. Менее чем через год, с сентября 2014 года, система военной подготовки студентов (СВПС) приобрела новое качество: наряду с продолжающейся подготовкой офицеров запаса в 66 вузах страны началось военное обучение студентов по программам сержантов и солдат запаса. Ответственным за реализацию нового проекта определено Главное управление кадров МО РФ, которое в своей работе тесно взаимодействует с Главным организационно-мобилизационным управлением ГШ ВС РФ, Главным управлением боевой подготовки ВС РФ, Главными командованиями видов Вооруженных сил и командованиями родов войск, штабами военных округов.

Новые траектории подготовки военных специалистов сразу же стали популярными в студенческой среде. По сравнению с офицерскими программами, предполагающими 450 часов подготовки (2,5 года обучения), они меньше по срокам и объемам: на подготовку сержанта запаса отводится 360 часов (2 года), а солдата запаса – 270 часов (1,5 года). У всех категорий специалистов обучение завершается учебным сбором в войсках продолжительностью один месяц.

Этот оригинальный шаг, предпринятый военно-политическим руководством страны, значительно поднял престиж самой системы военной подготовки, поскольку расширил возможности молодых людей легально выполнить конституционный долг и обязанность по защите Отечества без отрыва от освоения основных образовательных программ в университетах. Об этом убедительно свидетельствуют показатели роста конкурса при поступлении на военное обучение (с 1,5 до 3,0 и выше), а также результаты анонимного анкетирования студентов. Из 762 опрошенных в 2017–2019 годах студентов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) всех трех курсов военного обучения на поставленный вопрос "Как Вы относитесь к новой системе военной подготовки студентов?" 80% респондентов ответили положительно, 12% видят в системе недостатки, которые требуют устранения. Еще 8% пока не определились. Для 62% респондентов наличие в университете возможности пройти военную подготовку повлияло на их выбор вуза при поступлении.

После принятия политического решения началась кропотливая работа по его юридическому закреплению, формированию нормативно-правовой базы новой системы военной подготовки. За пять лет внесены многочисленные изменения в федеральные законы Российской Федерации, постановления и распоряжения правительства России, указы президента РФ, разработаны и изданы соответствующие ведомственные нормативные документы. В 2019 году завершена переработка нормативных актов федерального уровня, начиная с основного документа – Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе", в который с 2014 года вносилось ряд изменений. 26 января 2019 года издан Указ президента РФ № 18 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации". Они коснулись Положения о порядке прохождения военной службы, устава внутренней службы Вооруженных сил РФ и других документов, в которых термин "военные кафедры" заменен на "военные учебные центры". 13 марта 2019 года вышло распоряжение правительства Российской Федерации № 427-р "О военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования". Оно юридически закрепило создание 93 военных учебных центров при федеральных университетах России.

Очень важным документом стало постановление правительства Российской Федерации от 3 июля 2019 года № 848 "Об утверждении Положения о военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". Документ устанавливает, что военные учебные центры создаются при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования в целях обучения граждан Российской Федерации, обучающихся в образовательной организации по очной форме обучения по программам военной подготовки: для прохождения военной службы по контракту на офицерских должностях, для подготовки офицеров, сержантов и солдат запаса. Определены две основные задачи военных учебных центров: реализация программ военной подготовки, участие в проведении воспитательной работы среди граждан и работы по военно-профессиональной ориентации молодежи. Они совпадают с теми задачами, которые ранее решали военные кафедры.

Проходят последние согласования ведомственные нормативные документы – приказы министра обороны РФ и Министерства науки и высшего образования РФ, которые будут регламентировать организацию образовательного процесса в военных учебных центрах и поставят окончательную точку в пятилетней работе по формированию нормативно-правовой базы новой СВПС.

Довольно часто в наших средствах массовой информации подвергается критике деятельность центральных органов военного управления за медлительность в работе, несогласованность действий и другие недостатки. Но в данном случае необходимо объективно признать: огромный труд был выполнен коллективом ГУК МО РФ и другими структурами в короткие сроки, в тесном взаимодействии с государственными органами власти, с довольно высоким качеством, и что самое главное – без нарушения обычного ритма подготовки военных специалистов.

Создание в 2019 году военных учебных центров при 93 университетах России стало важным шагом в развитии СВПС. Как уже отмечалось, эти структуры заменили существовавшие до сентября учебные военные центры, факультеты военного обучения и военные кафедры. Исторически сложилось так, что в целом ряде вузов одновременно осуществляется подготовка офицеров для службы в кадрах Вооруженных сил (их готовили учебные военные центры), офицеров запаса, а с 2014 года – еще сержантов и солдат запаса, которых готовили факультеты военного обучения и военные кафедры. В некоторых университетах одновременно существовали, к примеру, учебный военный центр и факультет военного обучения.

В таких ситуациях два структурных подразделения, два начальника, решающие сходные, но все-таки разные задачи, должны были сосуществовать вместе, как правило, на одной территории, делить общие учебные площади, объекты учебно-материальной базы, согласовывать вопросы режима, службы войск, внутреннего порядка, взаимодействовать с руководством и подразделениями университета и т.п. Зачастую это приводило к конфликтным ситуациям и отражалось на качестве подготовки специалистов. Решениями ректоров ряда университетов такие подразделения начали стихийно объединяться в военные институты, а один из начальников (начальник учебного военного центра, военной кафедры или факультета) назначался директором такого института. Состав и структура военного института определялись сугубо нормами и правилами конкретного вуза, а также его возможностями по содержанию данной структуры. Военные институты существовали около 10 лет, не имея официального статуса в Министерстве обороны РФ, что вызывало некоторое раздражение в контролирующих органах.

С формированием военных учебных центров эта проблема полностью снята, поскольку в их составе существуют структуры для подготовки специалистов различных категорий, направлений и военно-учетных специальностей. А объединяет подготовку всех специалистов и отвечает за ее качество один человек – начальник военного учебного центра. Основными структурными подразделениями военных учебных центров являются кафедры и циклы.

Безусловно, столь важные и масштабные организационные преобразования направлены прежде всего на повышение качества подготовки военных специалистов (без увеличения объемов бюджетных ассигнований), совершенствование форм и методов обучения и воспитания студентов. Они изменили форму, организационную структуру, но не затронули самой исторической сути военной подготовки, особенно для студентов военных кафедр и факультетов военного обучения, традиционно существовавших в СССР и новой России. Зародившиеся в конце 20-х – начале 30-х годов ХХ века сначала как военные кабинеты, а затем – кафедры "военных наук", "военного дела", "военные кафедры" и др., они стали собирательным понятием, своего рода символом военной подготовки студентов.

С выходом 20 августа 1926 года первого документа, регламентирующего военную подготовку студентов вузов и техникумов СССР (Постановление ВЦИК и СНК СССР "Об утверждении Положения о порядке прохождения высшей допризывной военной подготовки и действительной военной службы в РККА граждан, обучающихся в вузах и техникумах и окончивших их"), началась планомерная, системная подготовка мобилизационного ресурса страны, которая продолжается до наших дней на протяжении почти 100 лет. Она доказала свою эффективность и полезность государству и обществу, выдержала суровую проверку в годы Великой Отечественной войны и в период революционных преобразований 90-х годов прошлого века. Обучение на военных кафедрах прошли тысячи выдающихся государственных и военных деятелей, в том числе и ныне действующих, а призыв на военную службу их выпускников (на два года) в 60-е – 80-е годы ХХ века позволил решить проблемы дефицита военных кадров младшего звена на целый исторический период.

Отрадно, что с переходом на организационную структуру военных учебных центров кафедра (военная кафедра) осталась одним из основных структурных учебно-методических подразделений этого нового образования, позволяющая комплексно решать вопросы обучения и воспитания военных специалистов. В этом видится преемственность и прослеживается некоторая историческая справедливость. Мы не отвергли на этот раз добытый десятилетиями опыт, как это имело место неоднократно в прошлом, а пытаемся применить его в новых условиях, используя положительные качества и богатые традиции. Военные кафедры уходят в историю, но не в отставку, они продолжают служить системе военной подготовки студентов, но только теперь уже в другом качестве.

Безусловно, проведенная за эти годы огромная работа по приданию системе военной подготовки студентов нового качества заслуживает уважения и всяческого поощрения. Прежде всего потому, что она учитывает запросы и веления времени, меняющиеся приоритеты в умах и настроениях молодого поколения, адекватно отвечает на возникающие проблемы в сфере накопления мобилизационного ресурса страны. Одновременно с этим новая система обладает исторической преемственностью, сохраняет опыт многих поколений наших соотечественников в этой весьма важной и специфической сфере деятельности.

Учитывая особую государственную значимость военной подготовки студентов вузов СССР и России, ее вклад в укрепление оборонного потенциала страны и военно-патриотическое воспитание молодежи, было бы целесообразным поддержать инициативу ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова об установлении на государственном уровне памятной даты – Дня военной подготовки студентов, которую ежегодно следовало бы отмечать 20 августа – в день выхода первого системного советского документа в этой области. Поскольку военная подготовка организуется и ведется многими государственными структурами и ведомствами Российской Федерации, затрагивает широкие слои общества, такую дату целесообразно установить указом президента Российской Федерации Владимира Путина (который, кстати, также является выпускником военной кафедры).

Проведенные преобразования не означают завершения процесса реформирования СВПС. Кропотливая работа по ее совершенствованию продолжается. Мы вправе ожидать новых оригинальных решений, направленных на повышение качества подготовки военных специалистов в университетах России. И кто знает, какой будет судьба ушедших в историю военных кафедр? Ведь они не предаются забвению, а продолжают жить в нашей памяти. Военные кафедры ушли не в отставку, а в запас истории.

Адам Нижаловский

Адам Владимирович Нижаловский – генерал-майор запаса, профессор Военного учебного центра при Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики", кандидат военных наук, доцент, академик Академии проблем качества, член-корреспондент Академии военных наук.