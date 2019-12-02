Дамаск попал в западню Тегерана

Израильские ракеты подверглись атакам сирийских ПВО

В ответ на обстрелы Израиля с сирийской территории плато Голан авиация ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) 24 ноября нанесла удар 40 крылатыми ракетами системы "Далила" (женское имя из Библии) производства своего военно-промышленного комплекса.

По данным, полученным из разных источников, в ходе этой атаки были уничтожены шесть сирийских средств противовоздушной обороны. Как указывают источники, одним из них мог стать самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С" наземного базирования. На сирийской территории погибло 20 военнослужащих, из которых 16 – иранцы. Сирийцы заявили, что их ПВО перехватила две ракеты "Далила".

Еврейское государство не воюет с Сирией. Евреям в военно-политическом отношении противостоит Иран, который не признает право Израиля на существование и активно поддерживает силы, действующие против евреев. Такие силы прежде всего олицетворяет ливанская радикальная "Хезболла" и разномастные палестинские боевики.

Подразделение противовоздушной обороны Сирии готовится к бою. Фото с сайта www.mod.gov.sy

Ракетному обстрелу израильская авиация в очередной раз подвергла иранские военные объекты, среди которых склады вооружения, предназначенного для "Хезболлы", размещенные на территории Сирии. Важно иметь в виду, что эти объекты защищает сирийская ПРО. Израиль, согласно известным договоренностям, предупреждает российских военных о времени и месте атаки именно иранских объектов. В этих договоренностях четко оговорено определенное и, по всей видимости, не всегда одинаковое время, которого в любом случае хватит россиянам, случайно или не случайно оказавшимся там, чтобы выйти из-под удара.

Полковник в отставке Янив Рохов, много лет проработавший в аналитическом отделе Министерства обороны Израиля, в беседе с "НВО" сказал, что трудно сомневаться в том, что информация, предоставляемая израильскими военными своим российским коллегам, не попадает и к сирийцам. В конце концов по другим каналам израильтяне сами передают ее непосредственно сирийским военным с предупреждением не вмешиваться в предстоящую операцию.

Обычно сирийские ПРО предупреждения игнорируют и вмешиваются. Но в последнее время каким-то странным образом, имея на вооружении российские ПРО С-300 и даже С-400, Дамаск часто задействует менее совершенные С-200. Так, например, сирийцы отбивались от израильских атак 19 ноября этого года исключительно российскими ПРО С-200. Почему более совершенные системы, поставленные Москвой, оказались дезактивированными, сведений нет. Комментаторы русскоязычного 9-го израильского телеканала, выступая в вечернем эфире 24 ноября, выдвинули единственное объяснение: сирийцы еще полностью не освоили новейшие ПРО, поставленные Москвой.

Израиль в последней атаке на военные иранские объекты в Сирии использовал крылатую оптико-электронную ракету собственного производства "Далила", обладающую уникальными возможностями. Она оптимизирована для поражения различных целей, в том числе и подвижных. "Далила" весит 350 кг, ее длина – 3310 мм, крейсерская высота 8500 м, точность поражения – менее метра. Бортовой компьютер автопилота сочетается с инерциальной и спутниковой навигационными системами. Поэтому многие задачи ракета выполняет автономно. Отличается "Далила" от крылатых ракет большей дальности возможностями барражирования над целями и маневрирования для выбора атаки замаскированных объектов. Этот тип ракет может оснащаться различными боеголовками и устанавливаться на большинстве типов самолетов в зависимости от оперативных требований.

Полковник в отставке Лиор Рохов считает, что Дамаск попал в западню Тегерана, ибо в нынешней ситуации помощь Москвы вполне и даже с лихвой достаточна, чтобы противостоять суннитским террористам. Рохов убежден, что Сирия станет только сильнее в военном и политическом отношениях, если и Турция, и Иран ослабят свои мертвые хватки заклятых друзей.

В стратегическом плане Иран действует откровенно брутально, пытаясь навязать сирийцам создание на Голанах своей военной базы, которая постоянно угрожала бы евреям. Но никакое израильское правительство такого допустить не может. Да и Дамаск будет противиться подобному развитию событий, ибо в этом случае ЦАХАЛ придется атаковать не только иранские объекты, но и сирийские.

Сотрудник Иерусалимского института стратегических исследований, специалист по проблемам Среднего Востока, одновременно являющийся военным аналитиком газеты Jerusalem Post, Джонатан Спайер убежден, что "Россия совершенно не заинтересована в событиях, которые могут ввергнуть Сирию в новую войну, потому что режим Башара Асада уже добился немалых успехов, которые совершенно не имеет смысла терять". В статье "Бросают вызов Тегерану" Спайер подчеркивает, что "Запад (по большому счету включая и Соединенные Штаты) предпочитает или совсем не влезать в ближневосточную неразбериху, или побыстрее унести оттуда ноги, бросив на произвол судьбы и своих недругов, и друзей".

У Москвы иные принципы и подходы. Израильские специалисты в области истории религии и науки Игал Уолт и Тамер Нашеф, специалисты в области истории религии и науки, в статье "Они как мы" и потому опасны", опубликованной в газете Jerusalem Post, обращают внимание на следующий факт: "Парадоксальным образом российское присутствие в Сирии способно свести к минимуму враждебные действия между Израилем и шиитской коалицией во главе с Ираном, если обе стороны будут соблюдать негласные правила игры, избегая масштабного конфликта. Москва стремится укрепить свое присутствие в регионе и не заинтересована в таком конфликте".

Однако принципиально ситуация с израильскими воздушными атаками на иранские склады вооружений и конвои, направляющиеся из Сирии в Ливан, чтобы оказаться в руках "Хезболла", будут продолжаться. Сдержанность в данном случае Израиль проявлять не будет. По последним данным, "Хезболла" готовит силы к серьезному противостоянию с Израилем в ближайшем будущем.

Опасения израильтян прежде всего вызывает проект "Хезболлы" по увеличению точности ее ракетного арсенала. Бейрутская газета "Аль Ахбар" считает успехом израильского руководства, добившегося от Вашингтона предъявления требования к ливанской армии пойти на конфронтацию с "Хезболлой". Только в этом случае США готовы предоставить помощь ливанским военным в размере 105 млн долл.

У тегеранских аятолл изощренная и агрессивная доктрина в отношении израильтян. Даже если Иран прикроется обманчивым декларативным затишьем, отведет свои формирования подальше от израильско-сирийской границы, но каким-то обходным путем вооружение для "Хезболлы" окажется на сирийской территории, бомбардировок не избежать.

Более того, до последнего времени ЦАХАЛ наносил точечные удары для сдерживания шиитской угрозы. Израильские военные давали понять Дамаску, что его сплоченная коалиция с Тегераном и "Хезболлой" совершенно неприемлема для безопасности двух государств – и сирийского, и еврейского. Если ракетные удары никак не подействуют на Иран и его шиитских союзников, израильское правительство может решиться на масштабные боевые действия против всей вражеской инфраструктуры.

Именно в этой связи следует рассматривать официальный визит в Израиль главы Объединенного комитета начальников штабов армии США генерала Марка Милли. Кстати, это первый визит Милли в Израиль с момента вступления в должность два месяца назад.

Нельзя также забывать, что глава Совета по национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат в конце октябре посетил Вашингтон, а затем отправился в Москву. И в американской, и в российской столицах он встречался с высокопоставленными представителями военных и политических кругов. В Вашингтоне Бен-Шабат вел переговоры с советником по национальной безопасности при президенте США генералом Гербертом Макмастером, а в Москве провел совещание с российским коллегой Николаем Патрушевым. Подробности встреч и содержание бесед не сообщаются.

P.S. Весьма показательно: когда эта статья была практически завершена, пришло сообщение израильского информационного агентства NZIV, согласно которому "последние ракетные удары самолетов ЦАХАЛ по окрестностям сирийской столицы вовсе не были неожиданностью для Москвы", несмотря на тот факт, что РФ осудила этот воздушный удар. По большому счету это сообщение новостью считать нельзя, ибо NZIV не раскрывает секрета, когда пишет, что Москва "предоставила израильтянам право наносить удары по иранским военным формированиям, расположенным на территории Сирии". Интереснее подоплека предоставления этого права. Об этом в сообщении агентства говорится следующее: "Израильско-российская координация в Сирии основана на взаимной заинтересованности двух стран. Израиль, выступая против Ирана и его приспешников, с одной стороны, действует в рамках обеспечения своей собственной безопасности, с другой – служит интересам России, заинтересованной в ослаблении влияния Ирана в Сирии, который в недалеком будущем может угрожать и России".

Иерусалим

Захар Гельман