Коммандос, дроны и война будущего

Морская пехота и боевые роботы должны вернуть Британии статус владычицы морей

Радикальное изменение военно-политической обстановки заставило многие страны мира приступить к серьезному пересмотру своих подходов к подготовке войск, которым в будущем придется противодействовать угрозам, отличным от тех, с которыми им приходилось сталкиваться до сих пор.

Британская морская пехота в этом плане не стала исключением. Сегодня в ее рамках полным ходом идет проработка новой концепции, которая получила наименование Future Commando Force и предусматривает более активное применение для решения широкого круга задач подразделений спецназначения, роботизированных систем воздушного, морского и сухопутного базирования, а также других новейших образцов вооружения и военной техники и средств ведения киберопераций. Причем, по мнению британских военных экспертов, именно коммандос должны стать "наконечником копья", которым Лондон намерен решительно действовать на поле боя в войне будущего.

В этой связи командование Военно-морских сил, в состав которых и входит Королевская морская пехота Великобритании (таково полное официальное название элитного корпуса "морских солдат" ее величества), проводит опытно-исследовательские учения серии Commando Warrior, в ходе которых отрабатываются те или иные положения концепции, а также изучаются возможности различных образцов вооружения и техники.

Роботы – вперед!

Первое такое мероприятие, Commando Warrior One, состоялось в апреле 2019 года.

В нем приняли участие рота "Альфа" 40-го батальона специального назначения (СпН), входящего в состав 3-й бригады СпН британской морской пехоты и являющегося одним из главных элементов группировки сил специальных операций Туманного Альбиона, а также военнослужащие 1-й штурмовой группы морской пехоты. При этом впервые поддержку спецназовцам широко оказывали роботизированные системы различного типа.

Сценарием учения, которое проходило в районе Трегантл-бич в Корнуолле, предусматривалась высадка штурмовой группы с моря на занятое противником побережье с целью уничтожения важного объекта его обороны. Причем перед тем как группа на четырех штурмовых лодках начала движение, свои позиции в назначенном районе заняли оснащенный современными средствами разведки безэкипажный катер, который осуществлял наблюдение за участком побережья и прилегающей акваторией, а также беспилотник тактического класса, который наблюдал за районом операции сверху.

Более того, в распоряжении штурмовой группы имелись два гусеничных боевых дрона, которые при необходимости могли оказать огневую поддержку. При этом вся передаваемая "роботами в погонах" информация поступала не только руководителю операции и командиру штурмовой группы (возможно, необходимая информация доводилась и до отдельных военнослужащих, включенных в состав группы), но и на командный пункт штаба 3-й бригады СпН морской пехоты.

Высадившись на берег, коммандос из 40-го батальона СпН взобрались по крутому склону, скрытно подошли к объекту противника, уничтожили его и затем быстро вышли в район эвакуации. Причем в ходе последней, когда спецназовцы устремились на штурмовых лодках к своей плавбазе, роль которой играло "рыболовное судно", их попытался перехватить быстроходный катер противника. Наперерез ему смело бросился ведомый рукой оператора упомянутый выше безэкипажный катер. В итоге все обошлось.

Особо следует отметить, что, как указывается в сообщениях британских ВМС, одна из главных целей этого учения заключалась в том, чтобы проверить способность командиров эффективно и в полном объеме использовать те возможности, которыми обладают роботизированные системы различного назначения, а также установить, насколько целесообразно и сложно в техническом и психологическом плане интегрировать такие дроны в боевые порядки британских морпехов.

"Это действительно захватывающее начало, – отмечал в связи с этим командир 1-й штурмовой группы морской пехоты и руководитель учений Commando Warrior полковник Крис Хо. – И хотя это только первый шаг, он представляет собой важный рубеж в реализации концепций Future Commando Force и Littoral Strike". "Это было новаторское учение", – особо подчеркнул полковник Хо.

Впрочем, не совсем ясным остался вопрос: а как же на берег попали два гусеничных боевых робота, если высадку осуществляла только группа коммандос на четырех небольших штурмовых лодках? Можно, конечно, предположить, что в сообщения британских военных закралась ошибка, и эти дроны воевали на стороне "плохих парней". Однако, судя по изображению на мониторе на командном пункте руководителя операции, хорошо заметному на видеоролике, обнародованном британскими ВМС, сухопутные "бесчеловечные солдаты" все же принадлежали атакующей стороне.

Исключая вариант с телепортацией дронов, можно предположить, что, скорее всего, речь идет о слишком высокой условности при проведении этого учения. Подтверждением тому может служить и тот факт, что управление тем же безэкипажным катером осуществлялось оператором, который располагался… в палатке на "вражеском берегу"! Возможно, что и гусеничные дроны тоже были под его началом.

Морпехи в стране кенгуру

Заметим, что учения, в которых принимают участие британские морпехи, в том числе и из серии Commando Warrior, проводятся в различных условиях и климатических зонах. Так, в мае 2019 года рота "Браво" 40-го батальона СпН провела двухнедельное учение Commando Warrior Two в районе Солсбери-Плейн, где отработала действия в условиях урбанизированной местности (будем надеяться, что под урбанизированной местностью не имелся в виду расположенный там Стоунхендж), а в июне 2019 года, перед тем как принять участие в крупномасштабном американо-австралийском учении Talisman Sabre, которое каждые два года проводится на территории Австралии, коммандос из 40-го батальона СпН "повоевали" в стране кенгуру в ходе экспериментального учения, также организованного в рамках отработки концепции Future Commando Force.

Действовали британские спецназовцы, правда, не в одиночку, а совместно с военнослужащими 2-го батальона Королевского австралийского полка Сухопутных войск Австралии. Указанный батальон выбран не случайно, поскольку именно он в этом полку специализируется на проведении морских десантных операций. Согласно сценарию этого учения, бойцы 40-го батальона СпН провели разведку назначенного участка береговой обороны противника, вскрыв ее сильные и слабые стороны, что обеспечило успешную высадку своего морского десанта. Причем непосредственно перед началом морской десантной операции и в ходе нее британские коммандос уничтожили важнейшие узлы обороны противника, облегчив своим силам ее взлом.

В целом схожие задачи были назначены британским морпехам и в ходе учения Talisman Sabre: вместе с австралийскими разведчиками они вскрыли систему обороны условного противника и уничтожили ее важнейшие узлы, обеспечив высадку "крупнейшего со времен Второй мировой войны морского десанта". В общей сложности в этом мероприятии приняли участие около 34 тыс. военнослужащих, а также около 30 кораблей, включая американскую авианосную ударную группу, и примерно 200 самолетов и вертолетов вооруженных сил Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, США и Японии. Все они, по словам руководителя учения Talisman Sabre – 2019 коммодора Эллисон Норрис (ВС Австралии), отрабатывали задачи на целом ряде участков восточного побережья страны общей протяженностью около 1500 км (!), в том числе и расположенные в заповедном районе Большого Барьерного рифа. В общем, земля вздрогнула, кенгуру разбежались, а белые акулы на всех парах умчались в океан.

Заметим также, что в течение 2019 года военнослужащие из состава так часто упоминаемого нами 40-го батальона СпН британской морской пехоты приняли участие в различного рода учениях, проводившихся в целом ряде регионов планеты – от холодной Арктики до жарких джунглей Белиза. А совсем недавно одно из таких мероприятий боевой подготовки прошло в американской пустыне, где британские морпехи действовали рука об руку с коллегами из Корпуса морской пехоты (КМП) США. Учение носит кодовое обозначение Green Dagger, в переводе с английского – "Зеленый кинжал". По каким критериям было выбрано именно это название – вопрос отдельный, но получилось все весьма символично. Ведь британских морпехов часто именуют не иначе как "зеленые береты", поскольку именно такого цвета головные уборы являются отличительным элементом униформы "морских солдат" Туманного Альбиона.

Причем это не одно учение, а целая серия такого рода мероприятий боевой подготовки, которые проводятся по инициативе бывшего коменданта Корпуса морской пехоты генерала Роберта Неллера на территории принадлежащего КМП США учебного центра для отработки вопросов взаимодействия морской пехоты с авиацией и наземными войсками (Marine Air Ground Combat Training Centre), расположенного в пустыне Мохаве.

Первое такое учение прошло еще в феврале 2019 года, в нем приняла участие британская боевая группа, сформированная на базе 45-го батальона СпН и включавшая также военнослужащих из роты "Браво" 40-го батальона СпН и группы бронетанковой поддержки (Armoured Support Group) из состава 3-й бригады СпН. Кроме того, в ее состав включили также подразделения 29-го артиллерийского полка СпН и 24-го (инженерного) батальона СпН британских Сухопутных войск, которые в оперативном плане подчинены командованию 3-й бригады СпН. Американцы же выделили тогда два батальона морской пехоты, а также самолеты "Харриер", вертолеты "Кобра" и "Хьюи" и другую технику.

И хотя британские морпехи в этом случае используются их заокеанскими коллегами, как с юмором подметил Грэм Браун из британского издания Courier, в роли "подопытных кроликов" для подготовки к борьбе с "равным по силе противником", полученный обеими сторонами опыт является чрезвычайно ценным, поскольку позволяет не только определить уровень профессионализма военнослужащих элитного компонента британских ВС, но и оперативно скорректировать планы боевой подготовки.

Главная же цель таких совместных учений: вспомнить, каково это – воевать не с террористами и партизанами, а с равным по силе врагом. "Мы должны тренироваться так, как мы намерены сражаться, – говорит уже действующий комендант КМП США генерал Дэвид Бергер. – Подготовка должна отражать то, как мы будем бороться с умным противником, который может противостоять нам во всех доменах".

Победа досталась…

В осеннем учении от британской стороны принимала участие боевая группа, сформированная на базе 40-го батальона СпН. Кроме военнослужащих рот "Альфа" и "Браво" этого батальона в состав группы были также включены военнослужащие 30-й разведывательной группы СпН (подразделение сил ПВО), 42-го батальона СпН и группы бронетанковой поддержки 3-й бригады СпН, а также личный состав из 24-го (инженерного) батальона СпН и 29-го артполка СпН британских Сухопутных войск.

Компанию британским коммандос составили военнослужащие американского 7-го полка морской пехоты из состава 1-й дивизии морской пехоты, который известен под названием "Великолепная семерка" и дислоцируется на территории Туэнтинайн-Палмс – крупнейшей военной базы КМП США, к которой и относится указанный учебный центр. Точнее, этот центр и есть, по сути, одна большая военная база площадью более 2,4 тыс. кв. км, территория которой к тому же регулярно увеличивается (благо пустынные районы на границе с Мексикой больше никого особо не интересуют).

Именно здесь, как известно, в последние годы проходили подготовку американские морпехи перед отправкой на Ближний Восток. Причем для повышения эффективности подготовки личного состава подразделений КМП на полигоне даже построили специальный "макет" типового относительно крупного населенного пункта указанного региона, который известен под названием "Комбат-Таун", имеет площадь более 1,1 кв. км и включает среди прочего "аллею самодельных взрывных устройств" (IED Alley).

Особо отмечу, что в данном "Комбат-Тауне" активно применяются иммерсивные технологии, или, как их еще называют, технологии расширенной реальности, позволяющие существенно повысить реалистичность разыгрываемых в ходе учений боевых эпизодов. А еще большую реалистичность последним придают гражданские статисты (актеры), которых командование центра нанимает для того, чтобы те играли роль "местного населения". Причем населения, отнюдь не всегда мирно настроенного по отношению к тренирующимся в "Комбат-Тауне" американским морпехам и их союзникам и зачастую устраивающего восстания и бунты. Запланированные и учебные, конечно.

Согласно сценарию совместного учения, британские коммандос должны были нарушить систему связи и управления войсками противника, роль которого играли бойцы американской 2-й дивизии морской пехоты, после чего "Великолепная семерка" должна была нанести основной удар, сокрушив вражескую оборону.

"Многоцелевые боевые группы нового типа создают выгодную ситуацию на поле боя, осуществляя захват передовых позиций противника и расположенных на них средств, обеспечивая таким образом крупным силам Корпуса морской пехоты США возможность вторгнуться в занятую (противником) область", – отмечает лейтенант Саймон Уильямс из 40-го батальона СпН, подчеркивая, что американский учебный центр позволяет коммандос отработать любые действия с целью выявления своего реального потенциала.

"Действия в пустыне непросты уже сами по себе, – добавляет лейтенант Уильямс. – Ведь температура в пустыне, которая обычно ассоциируется с сухим и жарким климатом, в октябре в действительности может колебаться от плюс 30 градусов Цельсия в дневное время и до минусовой температуры ночью. Центр "Туэнтинайн-Палмс" проверяет на прочность каждого коммандос". "Полигон столь огромен, что "Викинги" и "Шакалы" могут носиться по нему на полной скорости", – замечает с нескрываемым восхищением британский лейтенант-морпех ("Викинги" и "Шакалы" – это гусеничные и колесные боевые машины, стоящие на вооружении Королевской морской пехоты Великобритании).

О результатах учебного боя не сообщалось, но скорее всего победила англо-американская команда. По крайней мере британские морпехи полученным опытом остались совершенно довольны. Особенно в том плане, что им удалось опробовать в деле ряд новейших образцов вооружения, военной техники и специального оборудования и снаряжения. "В первую очередь следует отметить превосходный опыт использования дронов для решения задач разведки и наблюдения, что позволяет обеспечить победу на поле боя", – приводятся слова лейтенанта Уильямса в сообщении, размещенном на сайте британских Военно-морских сил.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО