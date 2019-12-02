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Военное обозрение

Бывший флагман китайского флота "засветился" с новой боевой мощью

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Источник изображения: topwar.ru

После возвращения с капитального ремонта, сопровождавшегося модернизацией, эсминец китайских ВМС "Шэньчжэнь" продемонстрировал приданную его средствам противовоздушной обороны в процессе улучшения боевую мощь, "засветившись" с новой вертикальной ракетной пусковой установкой.

Единственный эсминец типа 051B китайского флота получил огромную боеспособность после модернизации

- указал в понедельник портал Weihutang.

"Шэньчжэнь" в настоящее время оснащен системой вертикального пуска, которая состоит из четырех ПУ, каждая из которых имеет восемь ячеек. Это позволяет разместить на корабле 32 ракеты класса "корабль-воздух", которые способны сбивать вражеские самолеты и ракеты. Об этом сообщил заместитель капитана корабля Тонг Чжэньрон.

Поступив на боевую службу в 1998 году в качестве флагмана флота, Shenzhen участвовал во многих операциях и посетил целый ряд стран, что, как пишет издание China Youth Daily, "сделало его звездой в военно-морской дипломатии".

Кроме превращения в эсминец УРО, "Шэньчжэнь" в ходе улучшения был наделен возможностью командовать флотом. Он способен интегрировать информацию, собранную каждой единицей, и распределять ее среди других вымпелов.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Китай
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