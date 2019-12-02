В США узнали о новой ракете для Су-57

Россия разрабатывает новую ракету класса "воздух–воздух" малых габаритов для истребителей пятого поколения Су-57. Новинка позволит сделать эти самолеты еще опасней, пишет The National Interest.

Издание отмечает, что наименование ракеты пока засекречено. Вероятнее всего, создается боеприпас на основе ракеты средней дальности серии Р-77, говорится в статье.

Издание отмечает, что ракеты отлично подойдут для небольших отсеков под крыльями Су-57. Схожей разработкой уже занялись США для своих истребителей F-22 и F-35.

В августе американский военный эксперт Кайл Мизоками оценил шансы истребителя F-22 против российского Су-57.