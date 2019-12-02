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Известия.ru

В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Разница в зарплате главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой. Об этом в четверг, 28 ноября, заявил руководитель службы внутреннего аудита "Роскосмоса" Артем Мельников.

Он отметил, что за рубежом люди, которые занимаются боевой тематикой и являются хранителями гостайны, получают в 10–20 раз больше.

"NASA, с которым нас сравнивают, занимается исключительно гражданской тематикой. Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой, поэтому все руководители госкорпорации — секретоносители, на них накладывается особое ограничение и по контактам, и по выездам за рубеж, и прочее. От них зависит стратегический ядерный потенциал", — подчеркнул Мельников в интервью радио "Комсомольская правда".

Кроме того, представитель "Роскосмоса" усомнился, что представленные данные о зарплате глав NASA верны.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин в 2018 году заработал 29,5 млн рублей.

В августе стало известно, сколько зарабатывают российские космонавты и астронавты NASA. Как объяснил экс-астронавт Скотт Келли, многие астронавты приходят в NASA из военной сферы и получается несколько выше, чем у гражданских коллег.

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
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2 комментария
№1
02.12.2019 11:47
Ещё бы объяснили почему у инженеров НАСА з/п выше, если наши ещё и гостайной владеют.
+2
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№2
02.12.2019 12:48
Цитата, q
Ещё бы объяснили почему у инженеров НАСА з/п выше, если наши ещё и гостайной владеют.
Не в бровь, а в глаз))
0
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