В "Роскосмосе" объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

Разница в зарплате главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой. Об этом в четверг, 28 ноября, заявил руководитель службы внутреннего аудита "Роскосмоса" Артем Мельников.

Он отметил, что за рубежом люди, которые занимаются боевой тематикой и являются хранителями гостайны, получают в 10–20 раз больше.

"NASA, с которым нас сравнивают, занимается исключительно гражданской тематикой. Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой, поэтому все руководители госкорпорации — секретоносители, на них накладывается особое ограничение и по контактам, и по выездам за рубеж, и прочее. От них зависит стратегический ядерный потенциал", — подчеркнул Мельников в интервью радио "Комсомольская правда".

Кроме того, представитель "Роскосмоса" усомнился, что представленные данные о зарплате глав NASA верны.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин в 2018 году заработал 29,5 млн рублей.

В августе стало известно, сколько зарабатывают российские космонавты и астронавты NASA. Как объяснил экс-астронавт Скотт Келли, многие астронавты приходят в NASA из военной сферы и получается несколько выше, чем у гражданских коллег.