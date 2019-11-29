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Военное обозрение

"У нас есть свои козыри": генерал прокомментировал перспективы авианосного флота РФ

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне активного строительства авианосного флота в Китае, попыток расширять авианосный потенциал в Индии, на фоне готовности принять на вооружение ВМС УДК-авианосца в Турции, вновь актуальным становится вопрос о перспективах российской авианосной составляющей. В этом вопросе эксперты обычно делятся на две группы, в одной из которых говорят, что авианосцы России не нужны, в другой – что без авианосцев Россия рискует потерять статус по-настоящему мощной океанской державы.

Обостряется вопрос ещё и в связи с тем, что на данный момент в активе ВМФ России - единственный авианосец, но и он, будучи безальтернативным, пока находится на ремонте.

Ситуацию для "Военного обозрения" прокомментировал член Президиума общероссийской организации "Офицеры России", вице-президент общества российско-кубинской дружбы, генерал-майор в отставке Михаил Макарук.

По словам генерала Макарука, авианосная составляющая сегодня, безусловно, продолжает играть важнейшую роль. Эта составляющая позволяет отстаивать свои интересы практически в любой точке Мирового океана. Но есть важный нюанс: сегодня для отстаивания своих интересов в любом точке Мирового океана вовсе не обязательно обладать обширным авианосным флотом.

Михаил Макарук:

Да, авианосный флот важен, но давайте не будем забывать, что сегодня у нас есть свои козыри: современное высокоточное оружие, новейшие подводные лодки и средства поражения, гиперзвуковые ракеты. На данном этапе фактическое отсутствие средств доставки морем авиации в различные значимые зоны компенсируется современными вооружениями иного характера – теми, о которых я сказал. Так многие из этих вооружений могут размещаться, понятное дело, и на боевых кораблях. Но и развитие авианосного флота в России пока никто не отменял. Оно во многом будет зависеть и о того, сколь эффективно и своевременно мы сможем провести полную модернизацию наших ракетных вооружений, подводных лодок, иных видов ударных средств. А "Адмирал Кузнецов" в любом случае встанет в строй и будет решать задачи.

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Страны
Индия
Китай
Куба
Россия
Турция
Продукция
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
ГЗЛА
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