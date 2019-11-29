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Раскрыта правда об окаменелостях на Марсе

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Источник изображения: Фото: Sean McMahon

Ученые Эдинбургского университета пришли к выводу, что структуры, которые ранее считались окаменелостями от микроорганизмов, на самом деле могут возникать в результате химических реакций. Это означает, что, если подобные образования будут найдены на Марсе, то их не стоит относить к признакам существования жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!

Как показали результаты исследования, микроскопические трубки и нити, которые напоминают останки крошечных существ, возникают в результате абиотических процессов с участием богатых железом минералов. Ранее считалось, что такие структуры являются остатками самых ранних живых организмов на Земле.

Астробиологи создали в лаборатории крошечные образования, которые имитируют форму и химический состав минералов, обнаруживающихся в земных породах, аналогичных марсианским. Эти структуры были получены путем смешения богатых железом частиц с щелочными жидкостями, которые содержат силикат или карбонат. Подобный процесс может происходить в гидротермальных жерлах на морском дне или под землей, когда вода циркулирует через поры и трещины в породах.

По словам ученых, их исследование поможет сэкономить время и ресурсы в ходе будущих миссий на Марс, в рамках которых будет осуществляться поиск следов живых организмов.

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