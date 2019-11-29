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РИА Новости

Ядерный экспресс. Почему ракетные поезда России не давали США покоя

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Боевой железнодорожный ракетный комплекс
Боевой железнодорожный ракетный комплекс.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой РВСН

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Высочайшая мобильность, непревзойденная скрытность и способность одним залпом уничтожить сразу несколько городов-миллионников — ровно 30 лет назад, 28 ноября 1989-го, на вооружение советских РВСН встали боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК). Под видом товарняков они курсировали по всей огромной стране, вызывая сильную головную боль у военного командования США. О самом незаметном оружии ракетчиков — в материале РИА Новости.

Тысяча километров в сутки

С развитием космических средств разведки обеспечивать скрытность базирования ядерного потенциала становилось все труднее. Уже в 1970-е стало ясно: большинство мест расположения наземных грунтовых пусковых установок хорошо известны потенциальному противнику и в случае крупномасштабной войны в них полетят десятки ракет. Именно поэтому комплексы шахтного базирования надежно укреплены и закрыты сверху многотонными бетонными "крышками", выдерживающими давление до ста атмосфер.

Впрочем, даже укрепив шахты, военные не оставляли попыток спрятать ракеты подальше от посторонних глаз. В СССР и США разработали подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК), способные незаметно выходить в районы боевого патрулирования. Затем конструкторы решили разместить ядерные ракеты в железнодорожном составе. В 1960-х американцы спроектировали ракетный поезд Mobile Minuteman. Успешно испытали и почти приняли на вооружение, но вскоре отказались от него из-за высокой сложности и дороговизны.

В СССР же довели проект до конца. У БЖРК было сразу несколько существенных плюсов: ядерный поезд мог беспрепятственно преодолевать до тысячи километров в сутки, а из-за минимальных внешних отличий от гражданских поездов его практически невозможно было вычислить на огромной территории Союза. Разветвленность сети железных дорог страны позволяла в кратчайшие сроки перебазировать БЖРК в любую точку. Благодаря этим комплексам при ядерном нападении у СССР сохранялся шанс для мощного ответного удара даже в случае уничтожения всего остального оружия.

Боевой ракетный железнодорожный комплекс

Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой РВСН

Смертоносный "Молодец"

Боевой железнодорожный комплекс — это десяток вагонов, три из которых приспособлены под пусковые установки МБР. В остальных — отсеки боевого управления и связи, жилые помещения, хранилища топлива и продовольствия. При разработке БЖРК конструкторы столкнулись с множеством непростых задач. Так, пусковая установка получилась слишком тяжелой: вместе с ракетой — порядка двухсот тонн. Из-за увеличившейся нагрузки на железнодорожное полотно часть путей пришлось усилить. Вагон поставили на восемь колесных пар вместо стандартных четырех. Кроме того, нагрузка с помощью особых устройств передавалась и распределялась между передним и задними вагонами.

Для БЖРК создали специальную твердотопливную ракету РТ-23УТТХ "Молодец". Десять ядерных боеголовок могли поразить цель на расстоянии более десяти тысяч километров. Эта ракета отличалась от привычных, например, тем, что для уменьшения габаритов обтекатель сделали складным: он раскрывался сразу после пуска.

Стотонную ракету длиной чуть более 20 метров укладывали в стандартный грузовой вагон. При необходимости поезд мог остановиться в любой точке маршрута и произвести пуск. Вагон, где находилась пусковая установка, закреплялся выдвижными опорами, контактная электрическая сеть отодвигалась в сторону, крыша поднималась, и ракета принимала вертикальное положение. После минометного старта МБР поезд почти сразу уходил с этого места.

Перед принятием на вооружение комплекс подвергли серьезным испытаниям: выполнили несколько пусков и проверили на устойчивость к ядерному взрыву. В одном из испытаний несколько пусковых установок и командный пункт ракетного поезда подставили под ударную волну мощностью в тысячу тонн в тротиловом эквиваленте. БЖРК выдержал.

Боевой ракетный железнодорожный комплекс

Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой РВСН

Поезд преткновения

Первый БЖРК встал на боевое дежурство под Костромой в 1987-м, еще до официального принятия на вооружение. В последующие несколько лет в строй ввели еще семь полков, а к 1999-му РВСН развернули целых три ракетных дивизии, вооруженных таким комплексами.

Впрочем, ядерные поезда курсировали по дорогам страны всего несколько лет. Появление у СССР такого оружия и в таком количестве стало настоящим шоком для стран Запада. В 1991-м им удалось договориться с советским руководством, и боевое патрулирование отменили. Фактически главное преимущество БЖРК — скрытность — полностью свели на нет. В рамках договора СНВ-2, подписанного в 1993-м, США добились ликвидации всех комплексов. В 2005-м ракетные поезда окончательно сняли с вооружения, а двенадцать составов разобрали и утилизировали.

Тем не менее в начале нулевых в России всерьез заговорили о воссоздании БЖРК под новым именем "Баргузин". Предполагалось, что это будет внешне неотличимый от обычного товарного поезда железнодорожный состав. В его вагонах планировали разместить три межконтинентальные баллистические ракеты с тридцатью боеголовками мощностью 550 килотонн каждая. В 2016-м "Баргузин" успешно прошел первый этап проверки ракет — бросковые испытания.

И хотя в 2017-м "Российская газета" сообщила о приостановке работ по проекту, в Минобороны РИА Новости проинформировали, что полностью отказываться от ракетных поездов Россия не собирается. Более того, недавно генеральный конструктор Московского института теплотехники академик РАН Юрий Соломонов заявил о разработке унифицированного ракетного комплекса "Ярс" с возможностью базирования на поездах.

Боевой железнодорожный ракетный комплекс

Источник изображения: © Фото : ОАО "РЖД"

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Страны
Россия
США
Продукция
B-52
РС-22
РС-24 Ярс
РТ-23 Молодец
Компании
МИТ
РЖД
Проекты
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ПЖРК
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