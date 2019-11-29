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РИА Новости

Главы стран ОДКБ отметили ухудшение ситуации в сфере безопасности

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Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-членов ОДКБ в Бишкеке.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

БИШКЕК, 28 ноя - РИА Новости. Главы стран Организации договора о коллективной безопасности отмечают ухудшение ситуации в сфере международной безопасности и ослабление правовых механизмов ее поддержания, говорится в итоговом заявлении после сессии ОДКБ.

"Растет число очагов напряженности и конфликтных зон, способных привести к дальнейшей эскалации обстановки в мире. Ситуация в различных регионах – на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в зоне Персидского залива и в Афганистане, продолжает оставаться потенциальным источником угроз международной безопасности", - говорится в тексте документа.

В тексте говорится, что главы стран ОДКБ вновь заявили "о необходимости совершенствования взаимодействия и сотрудничества всего мирового сообщества для укрепления международной и региональной безопасности, основанной на соблюдении норм и принципов международного права, прежде всего, устава ООН".

"Выступаем за восстановление доверия и конструктивного диалога в целях предотвращения рисков гонки вооружений и дальнейшего наращивания опасной военной активности в ущерб долгосрочным интересам безопасности. Призываем на основе международного права к усилению координации и повышению эффективности как в противодействии международному терроризму и связанному с ним экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции, так и в сотрудничестве по защите населения от стихийных бедствий и техногенных катастроф, обеспечению информационной безопасности", - говорится в документе.

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