"По одной простой причине". Эксперт об отказе лидеров ЕС по РСМД

Самоходные ракетные установки, подлежащие уничтожению в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Франция и Германия отклонили предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. О том, почему ответы Парижа и Берлина закономерны, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Олег Глазунов.

Власти Франции и ФРГ не приняли предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Соответствующее письмо главам "основных стран Европы и Азии" в сентябре отправил президент РФ Владимир Путин, подтвердив готовность Москвы вести диалог с НАТО о способах проверки неразмещения вооружений на разных континентах.

О том, почему ответы Парижа и Берлина закономерны, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.

"Германия и Франция не приняли наши предложения по мораторию по одной простой причине: политические элиты этих стран, как и практически всей Европы, находятся под контролем Соединенных Штатов. Никакие инициативы России в области разоружения либо контроля над вооружениями не будут поддерживаться до тех пор, пока не дадут отмашку из "вашингтонского обкома". Макрон и Меркель … зависят от поддержки США и всегда выполняли то, о чем просили Соединенные Штаты, и даже ввели санкции в ущерб экономикам стран. Ждать от них самостоятельных шагов во внешней политике не стоит. Проще договориться с США", – поделился мнением Олег Глазунов.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США официально утратил силу 2 августа.

До этого стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении соглашения. В феврале США решили выйти из него в одностороннем порядке, а в середине августа испытали новую неядерную ракету, ранее запрещенную Договором.

Третьего июля Владимир Путин подписал закон о приостановке действия ДРСМД.

Российские представители на разных уровнях подчеркивали, что Москва полностью выполняет условия документа. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что у РФ, в свою очередь, есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а высказываемые ими обвинения в нарушении ДРСМД голословны.

Договор, подписанный лидерами СССР и США в 1987 году, обязывал страны ликвидировать все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 км.