Войти
РИА Новости

"По одной простой причине". Эксперт об отказе лидеров ЕС по РСМД

454
0
0
Самоходные ракетные установки, подлежащие уничтожению в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Самоходные ракетные установки, подлежащие уничтожению в соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Источник изображения: © РИА Новости / В. Киселев

Франция и Германия отклонили предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. О том, почему ответы Парижа и Берлина закономерны, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Олег Глазунов.

Власти Франции и ФРГ не приняли предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Соответствующее письмо главам "основных стран Европы и Азии" в сентябре отправил президент РФ Владимир Путин, подтвердив готовность Москвы вести диалог с НАТО о способах проверки неразмещения вооружений на разных континентах.

О том, почему ответы Парижа и Берлина закономерны, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов.

"Германия и Франция не приняли наши предложения по мораторию по одной простой причине: политические элиты этих стран, как и практически всей Европы, находятся под контролем Соединенных Штатов. Никакие инициативы России в области разоружения либо контроля над вооружениями не будут поддерживаться до тех пор, пока не дадут отмашку из "вашингтонского обкома". Макрон и Меркель … зависят от поддержки США и всегда выполняли то, о чем просили Соединенные Штаты, и даже ввели санкции в ущерб экономикам стран. Ждать от них самостоятельных шагов во внешней политике не стоит. Проще договориться с США", – поделился мнением Олег Глазунов.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США официально утратил силу 2 августа.

До этого стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении соглашения. В феврале США решили выйти из него в одностороннем порядке, а в середине августа испытали новую неядерную ракету, ранее запрещенную Договором.

Третьего июля Владимир Путин подписал закон о приостановке действия ДРСМД.

Российские представители на разных уровнях подчеркивали, что Москва полностью выполняет условия документа. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что у РФ, в свою очередь, есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами, а высказываемые ими обвинения в нарушении ДРСМД голословны.

Договор, подписанный лидерами СССР и США в 1987 году, обязывал страны ликвидировать все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Франция
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
16.04.2019
Gazeta Finansowa (Польша): кто следующий?
20.02.2019
Svenska Dagbladet (Швеция): в борьбе между Трампом и Европой может победить Путин
19.02.2019
Ракетная перепись: у России есть условия для многостороннего ДРСМД
21.11.2018
От разведки до армии: как НАТО будет противостоять России
22.04.2013
Политика и национальная оборона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.11 08:40
  • 1
Россия передала Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две РЛС П-18-2
  • 29.11 08:36
  • 1
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 29.11 06:51
  • 24
Одобрен эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
  • 29.11 05:58
  • 3
30 "универсальных офицеров" окончили курс спецподготовки
  • 29.11 04:14
  • 16593
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 01:00
  • 102
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 28.11 22:47
  • 3
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 21:08
  • 3
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 28.11 20:58
  • 8
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 28.11 19:58
  • 1
РФ передала Киргизии модернизированную технику почти на миллиард рублей
  • 28.11 19:38
  • 9
Магистраль из советского прошлого
  • 28.11 19:20
  • 1955
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.11 18:16
  • 8
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 28.11 18:14
  • 1
Гособоронзаказ 2019–2020. Новые задачи и возможности
  • 28.11 15:01
  • 59
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной