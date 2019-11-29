Макрон заявил об отклонении предложения Путина о моратории на РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не принимал предложение российской стороны о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом французский лидер сообщил в четверг после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже, передает Reuters 28 ноября.

Как пишет РБК со ссылкой на трансляцию пресс-конференции по итогам встречи Макрона с генсеком НАТО в Twitter Елисейского дворца, французский лидер отметил, что, хотя Париж и не принял мораторий, он поддерживает создание "новой архитектуры безопасности" с Москвой.

"С Россией необходимо выстроить прозрачный, основательный и требовательный диалог", — приводит РБК слова президента.

Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что ответ Макрона на послание Владимира Путина о ракетах средней и меньшей дальности "не носит детального характера", но показывает понимание озабоченности России и готовность к диалогу по этому вопросу.

Незадолго до этого немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о готовности президента Франции рассмотреть предложение Москвы о введении моратория на развертывание РСМД, которое в сентябре Путин разослал странам Европы, Азии и международным организациям. В том же месяце представитель НАТО Оана Лунгеску подтвердила получение письма от российского лидера, отметив, что Североатлантический альянс и ранее слышал это предложение, но оно "не заслуживает доверия", поскольку Россия развернула ракету SSC-8 в нарушение договора.

22 августа по инициативе Москвы было проведено заседание в Совете Безопасности ООН из-за того, что Пентагон 19 августа испытал крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенную договором о ракетах средней и меньшей дальности.

Договор о РСМД, который не позволял Вашингтону и Москве иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, закончился 2 августа 2019 года по инициативе США. В ответ на действия американской стороны Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий по этому документу

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