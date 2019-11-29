Пять сценариев: у Киева есть план по возвращению Донбасса

В Думе оценили сообщение о сценариях Украины по реинтеграции Донбасса
У Киева есть пять сценариев реинтеграции Донбасса, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, у страны есть четкое намерение вернуть прежние границы Донецкой и Луганской областей, а также Крым. В Госдуме после такого заявления решили, что на Украине объявлен тендер на лучшего исполнителя проекта по "возвращению Крыма" и "капитуляции" Донбасса".
Украина разработала пять сценариев реинтеграции Донбасса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на конференции "Прекращение огня и разведения войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты". По его словам, "все сценарии - на пользу Украине". При этом он не стал раскрывать их суть.
Он назвал это "главным приоритетом работы по реинтергации". "Граждане Украины имеют право свободно пересекать линию соприкосновения", - сказал секретарь СНБО.
Он выразил уверенность в том, что на предстоящей нормандской встрече "враги Украины" будут делать все возможное, чтобы Киев согласился на "какие-то отношения" с республиками Донбасса. "Ситуация достаточно сложная. Нам нужна нормандская встреча. Но я уверен, что президент [Украины] Владимир Зеленский не сделает ни одного шага, который будет не в пользу нашего государства. Украина будет отстаивать только свои интересы", - заверил Данилов.
Он также пообещал вернуть границы Донецкой и Луганской областей и Крым.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал подобные заявления "неким тендером на лучшего исполнителя проекта по "возвращению Крыма" и "капитуляции" Донбасса". "Победитель "конкурса" получит солидное финансирование, славу и внимание СМИ", - сказал Бальбек RT.
Накануне Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову сообщило, что власти самопровозглашенной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. В рамках первого тура этих переговоров стороны обсудили вероятность имплементации "формулы Штайнмайера" в указанный закон, сказала она. Никонорова отметила, что пока рано говорить о результатах. По ее словам, эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления "письменно оформленных предложений".
Срок действия существующего в настоящее время закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей истекает 31 декабря этого года. Вопрос о порядке управления в регионе, как ожидается, станет одной из ключевых тем для обсуждения на саммите "нормандского формата": он пройдет 9 декабря в Париже.
Незадолго до этого руководитель представительства президента Украины в Крыму Антон Кориневич в интервью LB.ua заявил, что команда главы страны активно разрабатывает стратегию возвращения полуострова в ее состав. "Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым - наш. Другой позиции не может быть. Я не вижу оснований говорить о каких-то уступках", - сказал он.
По словам Кориневича, Владимир Зеленский поставил задачу найти дипломатические пути возвращения региона, которые касаются разработки переходного правосудия и реинтеграции жителей полуострова.
Правительство Украины планирует делать все, чтобы вопрос Крыма не исчезал с повестки дня ни на внутригосударственном, ни на международном уровне, констатировал он.
"Мы его вернем. Конечно, это было бы, наверное, проще сделать, если бы во главе Российской Федерации был человек, который понимает, что такое международное право и ценности международного сообщества", - считает он.
Крым стал субъектом РФ в 2014 году по итогам референдума. Голосование состоялось в марте после госпереворота на Украине. Киев до сих пор не признает его официальных результатов и считает нахождение полуострова в составе России оккупацией. В этом его поддерживают США, члены Евросоюза и некоторые другие страны. При этом Москва настаивает на том, что присоединение Крыма отвечает нормам международного права.
Кристина Сизова