Ракета "Тополь" успешно поразила цель на полигоне в Казахстане

Ракетные войска стратегического назначения (PBCH) в четверг провели успешный пуск межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр". Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. По данным военного ведомства, с территории государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области 28 ноября боевым расчетом РВСН проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь".

Отмечается, что учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане "с заданной точностью". "Все поставленные задачи пуска выполнены в полном объеме", - подчеркнули в Минобороны России.

Напомним, в предыдущий раз военные отчитывались об успешном пуске ракеты "Тополь-М" 30 сентября. Тогда пакета успешно стартовала с космодрома Плесецк и с эквивалентом боевого блока поразила заданную цель на полуострове Камчатка. Позднее военные опубликовали видео запуска.

Иван Петров