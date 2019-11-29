Войти
Российская газета

Ракета "Тополь" успешно поразила цель на полигоне в Казахстане

241
0
0
Источник изображения: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Ракетные войска стратегического назначения (PBCH) в четверг провели успешный пуск межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр". Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. По данным военного ведомства, с территории государственного центрального межвидового полигона "Капустин Яр" в Астраханской области 28 ноября боевым расчетом РВСН проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь".

Отмечается, что учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане "с заданной точностью". "Все поставленные задачи пуска выполнены в полном объеме", - подчеркнули в Минобороны России.

Напомним, в предыдущий раз военные отчитывались об успешном пуске ракеты "Тополь-М" 30 сентября. Тогда пакета успешно стартовала с космодрома Плесецк и с эквивалентом боевого блока поразила заданную цель на полуострове Камчатка. Позднее военные опубликовали видео запуска.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
РС-12М
РС-12М2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ПГРК
Плесецк
Похожие новости
02.10.2019
Пуск из шахты до цели на Камчатке
22.06.2016
Охотники за спутниками
18.03.2014
Ракета на колесах
26.09.2011
В Тейковском ракетном соединении журналистам впервые представили ракетный комплекс «Ярс»
26.02.2008
На пути к созданию современных и эффективных Вооруженных Сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.11 08:40
  • 1
Россия передала Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две РЛС П-18-2
  • 29.11 08:36
  • 1
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 29.11 06:51
  • 24
Одобрен эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
  • 29.11 05:58
  • 3
30 "универсальных офицеров" окончили курс спецподготовки
  • 29.11 04:14
  • 16593
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 01:00
  • 102
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 28.11 22:47
  • 3
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 21:08
  • 3
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 28.11 20:58
  • 8
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 28.11 19:58
  • 1
РФ передала Киргизии модернизированную технику почти на миллиард рублей
  • 28.11 19:38
  • 9
Магистраль из советского прошлого
  • 28.11 19:20
  • 1955
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.11 18:16
  • 8
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 28.11 18:14
  • 1
Гособоронзаказ 2019–2020. Новые задачи и возможности
  • 28.11 15:01
  • 59
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной