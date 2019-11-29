30 "универсальных офицеров" окончили курс спецподготовки

Министерство обороны отчиталось об успешном завершении спецкурса по повышению квалификации российских офицеров.

Для прохождения экспериментального курса по всем округам и на Северном флоте были отобраны 30 самых физически подготовленных офицеров в звании от лейтенанта до капитана и возрастом от 23 до 27 лет. "Российская газета" ранее подробно рассказывала об этом курсе в репортаже с учений спецбойцов.

Сегодня спецкурс был официально завершен. На закрытие в Новороссийск (полигон, где дислоцировались и обучались конкурсанты, расположен в пригороде) приехали двое заместителей министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов (начальник Главного военно-политического управления ВС РФ) и генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

"Каждый из конкурсантов продемонстрировал высокую боевую выучку, физическую подготовленность. И самое главное - показал качества, которыми славен российский офицер, а именно: патриотизм, сплоченность и готовность к защите Отечества", - сказал на церемонии закрытия курсов генерал Картаполов.

Евкуров в свою очередь рассказал, что уникальная экспериментальная программа доподготовки офицеров была разработана на основе передового опыта ведения боевых действий в Сирии.

После выступлений генералов пришло время награждений. Они проходили по номинациям - были определены лучший водитель, лучший стрелок, лучший подводный диверсант, лучший горный стрелок, лучший воин-спортсмен. В номинации "Сила красоты" победительницами стали три женщины. Отмечается, что некоторые офицеры были удостоены ведомственных наград, а нескольким и вовсе присвоили внеочередные воинские звания.

В Минобороны рассказали, что за время прохождения спецкурса офицеры выполнили 7 специальных учебно-боевых задач в сложной тактической обстановке, каждый раз последовательно проходя через четыре стихии - сушу, воду, огонь и воздух.

"В составе подразделения спецназначения "универсальные офицеры" освоили десантирование с вертолетов по-штурмовому, преодоление сложных участков горного ландшафта, переправы через водные преграды - на лодках, тросах и под водой; а также организовывали засады, оборудовали временные пункты базирования, применяли беспилотники, выполняли упражнения боевых стрельб из различных видов стрелкового оружия, минометов и гаубиц", - рассказали в военном ведомстве.

По окончанию курса офицеры вернутся в свои воинские подразделения, где будут передавать полученный опыт подчиненным.

Иван Петров