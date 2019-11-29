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Российская газета

30 "универсальных офицеров" окончили курс спецподготовки

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Источник изображения: Минобороны РФ

Министерство обороны отчиталось об успешном завершении спецкурса по повышению квалификации российских офицеров.

Для прохождения экспериментального курса по всем округам и на Северном флоте были отобраны 30 самых физически подготовленных офицеров в звании от лейтенанта до капитана и возрастом от 23 до 27 лет. "Российская газета" ранее подробно рассказывала об этом курсе в репортаже с учений спецбойцов.

Сегодня спецкурс был официально завершен. На закрытие в Новороссийск (полигон, где дислоцировались и обучались конкурсанты, расположен в пригороде) приехали двое заместителей министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов (начальник Главного военно-политического управления ВС РФ) и генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

"Каждый из конкурсантов продемонстрировал высокую боевую выучку, физическую подготовленность. И самое главное - показал качества, которыми славен российский офицер, а именно: патриотизм, сплоченность и готовность к защите Отечества", - сказал на церемонии закрытия курсов генерал Картаполов.

Евкуров в свою очередь рассказал, что уникальная экспериментальная программа доподготовки офицеров была разработана на основе передового опыта ведения боевых действий в Сирии.

После выступлений генералов пришло время награждений. Они проходили по номинациям - были определены лучший водитель, лучший стрелок, лучший подводный диверсант, лучший горный стрелок, лучший воин-спортсмен. В номинации "Сила красоты" победительницами стали три женщины. Отмечается, что некоторые офицеры были удостоены ведомственных наград, а нескольким и вовсе присвоили внеочередные воинские звания.

В Минобороны рассказали, что за время прохождения спецкурса офицеры выполнили 7 специальных учебно-боевых задач в сложной тактической обстановке, каждый раз последовательно проходя через четыре стихии - сушу, воду, огонь и воздух.

"В составе подразделения спецназначения "универсальные офицеры" освоили десантирование с вертолетов по-штурмовому, преодоление сложных участков горного ландшафта, переправы через водные преграды - на лодках, тросах и под водой; а также организовывали засады, оборудовали временные пункты базирования, применяли беспилотники, выполняли упражнения боевых стрельб из различных видов стрелкового оружия, минометов и гаубиц", - рассказали в военном ведомстве.

По окончанию курса офицеры вернутся в свои воинские подразделения, где будут передавать полученный опыт подчиненным.


Иван Петров

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3 комментария
№1
29.11.2019 02:47
Цитата, q
По окончанию курса офицеры вернутся в свои воинские подразделения, где будут передавать полученный опыт подчиненным.
Теряется весь смысл этой экспериментально-показательной программы! Смысл после того, как они прошли огонь, воду и трубы торпедного аппарата возвращать их к своей рутине?

Это надломит их дух больше, чем, любые из прошедших ими испытаний. Зачем все это? Ради чего?

Теперь их обязаны принять или в Сенеж (ССО) или распределить по действующим бригадам спецназа, а ещё лучше,  каждый год (только уже без телевизионной помпы) вести отбор офицеров разнородников для выполнения специальных задач в ОБ СПН.

Чтобы спецназ в итоге получил и лётчиков и артиллеристов и связистов и ракетчиков и хирургов и т.д.
0
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№2
29.11.2019 05:29
Спецкурсы необходимо организовать на базе существующих 8 бригад спецназа и учебных центров ВДВ путём создания в каждом из указанных подразделений учебных рот для офицерских кадров.
Используя учебную базу, инфраструктуру огромный боевой опыт офицеров спецназа  эти 10-12 учебных рот способны за 3 месяца одновременно  подготовить около тысячи офицеров, за год это 4 тыс.чел.
Помимо "сита" по отбору кадров для ССО и Спецназа ГРУ эти спецкурсы позволят в разы улучшить качество практической боевой  подготовки офицерских кадров, командиров разведвзводов, разведрот и разведбатальонов из состава бригад и дивизий сухопутных войск, ВДВ, МП, РВСН
Для которых нужно сделать прохождение данных курсов обязательным каждые 3 года.
0
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№3
29.11.2019 05:58
Да столько много узких специалистов, тем более офицеров, не требуется. 30-60 человек в год, кто также как и эти пройдёт все этапы подготовки и наилучшим образом выполнит все учебно-боевые задания, пополнят полки и бригады спецназа, станут командирами групп.

А остальные 4500 из которых изначально начинался отбор получат факультативные знание различной глубины (в зависимости кто на каком этапе отсеялся) и вернутся к своим ракетам, танкам, самолётам, гаубицами. Но как минимум 150-200 из них могут представлять оперативный резерв (в финал не прошли, но в целом результаты показали хорошие).

Их можно рассматривать в качестве резерва полковой разведки, когда та начнёт нести потери.
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