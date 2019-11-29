Войти
Российская газета

Черноморский флот забрал на ремонт танки и "Катюши" с Сапун-горы

297
0
0
Источник изображения: Юлия Крымова/РГ

Около десяти единиц боевой техники образца начала 1940-х годов - экспонатов мемориального комплекса на Сапун-горе будут восстановлены для участия в параде в честь 75-летия Победы в Севастополе.

Танки и самоходные артустановки, более 50 лет простоявшие в экспозиции под открытым небом, сегодня погрузили на военные тягачи и отправили к месту ремонта.

- Командующим Черноморским флотом поставлена задача по согласованию с Севастопольским военно-историческим музеем-заповедником восстановить историческую технику, принимавшую участие в сражениях за освобождение Севастополя, - рассказал командир ремонтной роты бронетанковой техники 64-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона ЧФ капитан Борис Гришин. - В наших планах - к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне "поднять" всю гусеничную и колесную технику и поставить ее в колонну для прохождения торжественным маршем по Севастополю.

У ремонтной роты бронетанковой техники ЧФ уже есть успешный опыт восстановления машин Великой Отечественной. В прошлом году военным механикам удалось вернуть в строй легендарный средний танк Т-34. А 9 мая 2019 по улицам Севастополя прогрохотал тяжелый ИС-2 ("Иосиф Сталин"), участвовавший в штурме Берлина.

Теперь предстоит восстановить еще пять единиц техники: среднюю самоходную артиллерийскую установку СУ-100, тяжелые СУ-122 и СУ-152, модификацию легендарной "Катюши" - систему залпового огня "Андрюша", а также боевую машину-прожектор. Больше всего хлопот доставят гусеничные самоходные установки. Их вес достигает 46 тонн. Сегодня у машин вскрыли заваренные люки, внутри на первый взгляд все в целости и сохранности. Но в каком состоянии двигатель и механизмы, станет понятно, когда их полностью разберут.

- Стараемся восстанавливать оригинальные запчасти, двигатели, коробку передач, - говорит Гришин.

Восстановленные ранее Т-34, ИС-2, СУ-76 и "Катюшу" сегодня тоже забрали с Сапун-горы на техобслуживание.


Юлия Крымова (Севастополь)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Продукция
Су-15
Проекты
ЧФ
Похожие новости
20.03.2019
Крепость Крым: как полуостров изменил оборону России
07.03.2019
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
20.03.2018
Адмирал Валуев рассказал, как усилить Балтфлот
01.03.2016
«Мы стоим на пороге очередной «Цусимы»…
01.09.2014
Право на выход
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.11 08:40
  • 1
Россия передала Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две РЛС П-18-2
  • 29.11 08:36
  • 1
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 29.11 06:51
  • 24
Одобрен эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
  • 29.11 05:58
  • 3
30 "универсальных офицеров" окончили курс спецподготовки
  • 29.11 04:14
  • 16593
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 01:00
  • 102
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 28.11 22:47
  • 3
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 21:08
  • 3
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 28.11 20:58
  • 8
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 28.11 19:58
  • 1
РФ передала Киргизии модернизированную технику почти на миллиард рублей
  • 28.11 19:38
  • 9
Магистраль из советского прошлого
  • 28.11 19:20
  • 1955
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.11 18:16
  • 8
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 28.11 18:14
  • 1
Гособоронзаказ 2019–2020. Новые задачи и возможности
  • 28.11 15:01
  • 59
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной