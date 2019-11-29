Черноморский флот забрал на ремонт танки и "Катюши" с Сапун-горы

Около десяти единиц боевой техники образца начала 1940-х годов - экспонатов мемориального комплекса на Сапун-горе будут восстановлены для участия в параде в честь 75-летия Победы в Севастополе.

Танки и самоходные артустановки, более 50 лет простоявшие в экспозиции под открытым небом, сегодня погрузили на военные тягачи и отправили к месту ремонта.

- Командующим Черноморским флотом поставлена задача по согласованию с Севастопольским военно-историческим музеем-заповедником восстановить историческую технику, принимавшую участие в сражениях за освобождение Севастополя, - рассказал командир ремонтной роты бронетанковой техники 64-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона ЧФ капитан Борис Гришин. - В наших планах - к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне "поднять" всю гусеничную и колесную технику и поставить ее в колонну для прохождения торжественным маршем по Севастополю.

У ремонтной роты бронетанковой техники ЧФ уже есть успешный опыт восстановления машин Великой Отечественной. В прошлом году военным механикам удалось вернуть в строй легендарный средний танк Т-34. А 9 мая 2019 по улицам Севастополя прогрохотал тяжелый ИС-2 ("Иосиф Сталин"), участвовавший в штурме Берлина.

Теперь предстоит восстановить еще пять единиц техники: среднюю самоходную артиллерийскую установку СУ-100, тяжелые СУ-122 и СУ-152, модификацию легендарной "Катюши" - систему залпового огня "Андрюша", а также боевую машину-прожектор. Больше всего хлопот доставят гусеничные самоходные установки. Их вес достигает 46 тонн. Сегодня у машин вскрыли заваренные люки, внутри на первый взгляд все в целости и сохранности. Но в каком состоянии двигатель и механизмы, станет понятно, когда их полностью разберут.

- Стараемся восстанавливать оригинальные запчасти, двигатели, коробку передач, - говорит Гришин.

Восстановленные ранее Т-34, ИС-2, СУ-76 и "Катюшу" сегодня тоже забрали с Сапун-горы на техобслуживание.

Юлия Крымова (Севастополь)