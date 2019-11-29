Войти
Российская газета

В Астраханской области запустили ракету “Тополь”

240
0
0
Полигон Сары-Шаган.
Полигон Сары-Шаган.
Источник изображения: nevskii-bastion.ru

Расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с астраханского полигона "Капустин Яр" межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Военные смогли с заданной точностью поразить условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане. Все задачи учения выполнены.

Ракетный комплекс "Тополь" (в классификации НАТО - "Серп") поступил на вооружение Советской армии в декабре 1988 года. Стартовая масса составляет 45 тонн. Максимальная дальность поражения - 11 тысяч километров.


Роман Мерзляков (Астрахань)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
РС-12М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
30.10.2017
Ударная мощь триады: зачем Россия проверила ядерный щит
28.12.2015
От армии-2015 к армии-2016
22.05.2014
Россия испытала перспективную боеголовку МБР
10.01.2012
Американская ПРО прорвалась в космос
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.11 08:40
  • 1
Россия передала Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две РЛС П-18-2
  • 29.11 08:36
  • 1
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 29.11 06:51
  • 24
Одобрен эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
  • 29.11 05:58
  • 3
30 "универсальных офицеров" окончили курс спецподготовки
  • 29.11 04:14
  • 16593
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 01:00
  • 102
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 28.11 22:47
  • 3
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 21:08
  • 3
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 28.11 20:58
  • 8
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 28.11 19:58
  • 1
РФ передала Киргизии модернизированную технику почти на миллиард рублей
  • 28.11 19:38
  • 9
Магистраль из советского прошлого
  • 28.11 19:20
  • 1955
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.11 18:16
  • 8
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 28.11 18:14
  • 1
Гособоронзаказ 2019–2020. Новые задачи и возможности
  • 28.11 15:01
  • 59
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной