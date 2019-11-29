В Астраханской области запустили ракету “Тополь”

Расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с астраханского полигона "Капустин Яр" межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Военные смогли с заданной точностью поразить условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане. Все задачи учения выполнены.

Ракетный комплекс "Тополь" (в классификации НАТО - "Серп") поступил на вооружение Советской армии в декабре 1988 года. Стартовая масса составляет 45 тонн. Максимальная дальность поражения - 11 тысяч километров.

Роман Мерзляков (Астрахань)