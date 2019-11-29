США стягивают бронетехнику к самым богатым месторождениям нефти в Сирии

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Американский военный контингент в Сирии начал сосредоточение боевой бронетехники в районе нефтяных месторождений на северо-востоке страны. О размещении боевой техники в районе Румейлан провинции Эль-Хасаке сообщило сирийское государственное телевидение.

По данным телеканала, американские военные размещают бронетехнику рядом с нефтяными полями в районе Румейлан, где самые богатые нефтяные месторождения в Сирии. По имеющейся информации, техника переброшена с позиций американской армии на севере провинции Ракка и западе провинции Эль-Хасеке.

Оккупационные силы США разместили десятки единиц техники в районе близ нефтяных полей

- говорится в сообщении телеканала.

Данную информацию подтверждает и сирийское новостное агентство SANA. По данным агентства, американцы разместили на северо-востоке страны "десятки" единиц бронетехники. При этом не уточняется, какая именно техника переброшена к нефтяным полям.

В начале ноября президент США Дональд Трамп одобрил расширение миссии по "защите" нефтяных месторождений на востоке Сирии. Это решение предполагает нахождение на сирийской территории сотен американских военных, которые будут вместе с воинскими формирования курдов патрулировать значительную территорию от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что армия США будет "защищать нефтяные месторождения" от "террористов Исламского государства" (запрещено в России) и ответят силой на любые попытки захватить месторождения. При этом США не намерены допускать до них ни сирийцев, ни русских. При этом глава Пентагона подчеркнул, что американский военный контингент будет наносить удары по всем, посягнувшим на добычу нефти, выручка от продажи которой "идет исключительно на развитие местных общин".

По данным российского Минобороны, США незаконно добывают сирийскую нефть и вывозят ее в соседние страны на переработку, имея ежемесячный доход более 30 млн. долларов.