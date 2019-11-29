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Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты "Тополь"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 28 ноября.

"Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан)", — цитирует сообщение Минобороны ТАСС.

Отмечается, что задачи пуска были выполнены в полном объеме.

26 июля на полигоне Капустин Яр также проходил пуск баллистической ракеты "Тополь". Он был признан успешным.

"Тополь" — подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. В настоящее время данные комплексы постепенно заменяются в войсках более современными мобильными ракетными системами "Ярс".

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