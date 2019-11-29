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Деловая газета "Взгляд"

Евкуров наградил "универсальных офицеров"

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Источник изображения: Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Замминистра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров вместе с заместителем главы Минобороны генерал-полковником Андреем Картаполовым наградили "универсальных офицеров", которые прошли курс экспериментальной программы доподготовки, сформированной на основе опыта боевых действий в Сирии.

Как сообщили газете ВЗГЛЯД, это мероприятие завершило экспериментальную программу доподготовки группы офицеров ВС. В ходе нее на полигонах военных округов и Северного флота проводился конкурсный отбор лучших офицеров по специальной методике. Из 4,5 тыс. участников эксперимента сформировали сводное подразделение спецназначения численностью 30 человек.

"Руководство Минобороны придает огромное значение высокому профессионализму офицеров. Каждый из конкурсантов продемонстрировал высокую боевую выучку, физическую подготовленность и, что самое главное – показал качества, которыми славен российский офицер, а именно: патриотизм, сплоченность и готовность к защите Отечества", – сказал на церемонии подведения итогов экспериментальной программы доподготовки Картаполов.

"На основе передового опыта ведения боевых действий, в том числе в Сирии, была разработана эта уникальная экспериментальная программа доподготовки офицеров и организована ее апробация", – заявил в свою очередь Евкуров.

В номинации "Лучшие специалисты" были названы лучший водитель, лучший стрелок, лучший подводный диверсант, лучший горный стрелок, лучший воин-спортсмен. В номинации "Сила красоты" победительницами три офицера – женщины. Ряд офицеров – участников экспериментальной программы доподготовки был удостоен ведомственных наград, нескольким офицерам присвоены внеочередные воинскиезвания.

За время прохождения доподготовки офицеры получили необходимые знания и умения, выполнив семь специальных учебно-боевых задач в сложной тактической обстановке, каждый раз последовательно проходя через четыре стихии – сушу, воду, огонь и воздух.

В составе подразделения специального назначения будущие "универсальные офицеры" освоили десантирование с вертолетов по-штурмовому, преодоление сложных участков горного ландшафта, переправы через водные преграды (на лодках, тросах и под водой), организацию засад, оборудование временных пунктов базирования, использование беспилотников, выполнили упражнения боевых стрельб из различных видов стрелкового оружия, минометов и гаубиц.

В 2018 году министр обороны генерал армии Сергей Шойгу принял решение организовать дополнительную подготовку офицеров на основе современного опыта ведения боевых действий, в том числе в Сирии. Минобороны разработало уникальную экспериментальную программу доподготовки офицеров и организовало ее апробацию. Участниками экспериментальной программы стали молодые офицеры, только начинающие свою карьеру, а также командиры, имеющие опыт руководства подразделениями.


Сергей Гурьянов

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Страны
Россия
Сирия
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Шойгу Сергей
Проекты
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