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Известия.ru

Европейское космическое агентство назвало бюджет на новые программы

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Источник изображения: Фото: ESA

Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что бюджет на новые космические программы составит €14,4 млрд. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщил ТАСС.

"Общие отчисления €14,4 млрд <...>Для меня это сюрприз, это больше, чем я предполагал", — сказал генеральный директор ЕКА Йоханн-Дитрих Вёрнер по итогам встречи совета агентства в Севилье.

По данным агентства Франс-Пресс, эта сумма является рекордно высокой.

1 ноября Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США объявило о планах к 2030 году отправить на Луну четырех астронавтов. Они пробудут на естественном спутнике Земли шесть с половиной дней% проведут ряд исследований и возьмут образцы лунного льда.

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Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
Луна
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