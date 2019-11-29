Европейское космическое агентство назвало бюджет на новые программы

Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило, что бюджет на новые космические программы составит €14,4 млрд. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщил ТАСС.

"Общие отчисления €14,4 млрд <...>Для меня это сюрприз, это больше, чем я предполагал", — сказал генеральный директор ЕКА Йоханн-Дитрих Вёрнер по итогам встречи совета агентства в Севилье.

По данным агентства Франс-Пресс, эта сумма является рекордно высокой.

1 ноября Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США объявило о планах к 2030 году отправить на Луну четырех астронавтов. Они пробудут на естественном спутнике Земли шесть с половиной дней% проведут ряд исследований и возьмут образцы лунного льда.