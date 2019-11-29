Источники: "Звездочка" начала работы с поврежденной пожаром подлодкой "Лошарик"

К извлечению зоны ядерного реактора могут приступить до конца декабря, заявил один из собеседников ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Специалисты Центра судоремонта "Звездочка" готовят к выгрузке ядерного топлива сгоревшую атомную спецподлодку АС-31 "Лошарик". Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе России.

"На "Звездочке" начались работы с АС-31. Сейчас идет подготовка к выгрузке активной зоны ядерного реактора подлодки, который не был поврежден огнем. К извлечению зоны могут приступить до конца декабря", - сказал один из собеседников агентства.

Как отметил второй источник, "после выгрузки зоны реактора начнется дефектация титанового корпуса и внутренних помещений глубоководного аппарата, что позволит определить объем и сроки ремонта".

В Центре судоремонта "Звездочка" отказались комментировать ТАСС предоставленную источниками информацию.

Пожар на военном научно-исследовательском глубоководном аппарате АС-31 произошел 1 июля, погибли 14 офицеров-подводников. Четверо из них посмертно получили звание Героя России, остальные 10 - ордена Мужества. Среди причин катастрофы СМИ называли взрыв и возгорание литиевого аккумулятора. В начале ноября аппарат был доставлен на судоремонтный завод "Звездочка" (Северодвинск Архангельской области).

Номер проекта и тактико-технические характеристики атомной глубоководной станции 1-го ранга АС-31 официально не раскрываются, известно лишь, что она не несет вооружения и может погружаться на большие глубины. Пострадавшая субмарина носит неофициальное название "Лошарик" и получила это имя из-за специфической формы корпуса, представляющего собой несколько соединенных друг с другом титановых сфер.