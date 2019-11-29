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Военное обозрение

Си Цзиньпин анонсировал "новый облик" китайских военных

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Источник изображения: Министерство обороны КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду призвал к воспитанию для НОАК личного состава нового образца, пишет China Daily. Современный китайский военнослужащий обязан в должной мере обладать высокими профессиональным навыками и личными качествами.

Накануне глава государства поприветствовал руководителей военных академий и школ, а также всех тех, кто работает в сфере военного образования. Эта сфера, сообщил китайский лидер, вступает в новую эру, служит цели построения сильной страны с могучими вооруженными силами и направлена на подготовку военного персонала нового типа. Государство придерживается своих долгосрочных планов, нацеленных на достижение высочайшего уровня преподавания во всех военных дисциплинах.

Си Цзиньпин потребовал, чтобы руководители военных академий и школ обладали высокой политической грамотностью, хорошими знаниями, а также подвергали себя самоограничениям.

Ещё в сентябре, напоминает издание, Си Цзиньпин во время традиционного осмотра вооруженных сил призвал повышать боеготовность, с тем, чтобы НОАК могла выиграть любую из возможных войн. Вместе с тем, немалый упор делается на партийную и политическую сознательность военнослужащих.

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Страны
Китай
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