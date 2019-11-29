В Кремле подтвердили ответ Макрона на послание Путина по РСМД

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Об этом в четверг, 28 ноября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ответ, естественно, не носит детального характера. Но по крайней мере там высказывается понимание озабоченностью (России. — Ред.) и готовность к диалогу на этот счет", — цитирует его "РИА Новости".

Ранее в этот день немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о том, что Макрон готов рассмотреть предложение России, которое в сентябре Путин разослал странам Европы, Азии и международным организациям, о введении моратория на развертывание РСМД.

25 сентября представитель НАТО Оана Лунгеску подтвердила получение письма от российского лидера, однако ответила, что Североатлантический альянс слышал это предложение и раньше, но "оно не заслуживает доверия", так как Россия уже развернула ракету SSC-8 в нарушение договора о РСМД.

22 августа по инициативе России было проведено заседание в Совете Безопасности ООН из-за американских ракетных испытаний, которые Пентагон провел 19 августа.

В тот день США испытали крылатую ракету наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенную Договором о РСМД, который не позволял Вашингтону и Москве иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Сам Договор о РСМД, который не позволял Вашингтону и Москве иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, прекратил существование 2 августа по инициативе США. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора.