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Деловая газета "Взгляд"

Германия отказалась вводить мораторий на размещение ракет в Европе

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Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в Берлине
Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в Берлине.
Источник изображения: © AP Photo, Ferdinand Ostrop

В правительстве ФРГ заявили, что Германия не приняла предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Берлин при этом сослался на заявление генсека НАТО от 2 августа.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что Париж не принял предложение России о моратории.

В сентябре президент России Владимир Путин направил ряду стран послания с предложением об этом моратории, однако в НАТО заявили, что "не видят в нем смысла".

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года.

В заявлении от 2 августа НАТО поддержало решение США о выходе из Договора, возлагает всю ответственность за распад ДРСМД на Москву, и будет "ответственно реагировать на значительные риски, создаваемые российской ракетой 9М729".


Сергей Гурьянов

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