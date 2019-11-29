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Деловая газета "Взгляд"

Более половины авианосцев США оказались не боеспособными

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Источник изображения: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Julia A. Casper

Все шесть размещенных на базе Норфолк на Восточном побережье США атомных авианосцев не в состоянии выйти в дальний поход, следует из открытых данных ВМС США.

Они находятся либо на длительном ремонте, либо на многомесячном плановом обслуживании. Единственный боеготовый атомный авианосец "Гарри Трумэн", который должен был еще в прошлом месяце направиться в поход на Ближний Восток, вернулся на базу из-за серьезных неполадок в электросетях, передает "Интерфакс".

Летом он также должен был отправиться в поход, но его так и не смогли довести до боеготовного состояния. График боевого дежурства авианосных ударных группировок США оказался нарушен.

Чтобы ускорить ремонтные работы на этом авианосце, пришлось увеличить сроки планового обслуживания остальных.

Всего у ВМС США 11 атомных авианосцев, шесть из которых обычно базируются в Атлантике на базе Норфолке. Там сейчас кроме "Гарри Трумэна" находятся "Дуайт Эйзехауэр", "Джордж Вашингтон", "Джон Стеннис", "Джордж Буш" и "Джеральд Форд".

Еще четыре авианосца находятся на базах на Западном побережье США. Один авианосец "Рональд Рейган" постоянно размещен на базе Иокосука в Японии.

Между тем, в министерстве обороны США обсуждается вопрос о том, стоит ли вкладывать средства в авианосный флот или постепенно сокращать его финансирование, направив деньги на другое вооружение, в том числе на гиперзвуковые ракеты.


Сергей Гурьянов

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Япония
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Буш Джордж
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Nimitz
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