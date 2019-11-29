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Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в "Роскосмосе"

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Космодром Восточный после старта ракеты-носителя
Космодром Восточный после старта ракеты-носителя.
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В "Роскосмосе" вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.

Про его словам, нелегальные схемы позволяли "отдельным руководителям" заниматься противоправной деятельностью. Речь идет, в том числе, о выводе денежных средств, фактах коррупции и мошенничества, а также злоупотреблении.

За последний год по материалам службы внутреннего аудита "Роскосмоса" было заведено более 15 уголовных дел, более 50 человек уже были осуждены, а сумма хищений составила около 11 миллиардов рублей, подчеркнул Мельников. При этом удалось вскрыть эти коррупционные схемы только при новом руководстве.

Глава службы внутреннего аудита отметил, что его подчиненные в настоящий момент активно работают "по паршивым овцам", виновным в хищениях бюджетных средств при строительстве космодрома "Восточный". "Проблемы по стройке есть, но мы установили жесточайший контроль за стройкой, а имевшие место проблемы связаны с деятельностью Спецстроя России и фирм, которые он привлекал", — резюмировал он.

11 ноября президент России Владимир Путин на примере строительства Восточного напомнил о необходимости обеспечить строгое целевое использование средств и абсолютную прозрачность при реализации крупных проектов. "Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов", — посетовал глава государства.

Строительство Восточного на Дальнем Востоке началось в 2012 году, стоимость проекта оценивается в 92 миллиарда рублей. Срок сдачи объекта неоднократно переносился. Кроме того, стройка сопровождалась скандалами, связанными с выявлением хищений. В январе 2015 года объем хищений оценивался в 13 миллиардов рублей.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Спецстрой России
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Восточный Космодром
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