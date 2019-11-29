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Начался ремонт поврежденного пожаром "Лошарика"

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Источник изображения: Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Специалисты центра судоремонта "Звездочка" приступили к ремонту сгоревшей спецподлодки АС-31 "Лошарик". Об этом со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

В настоящее время, передает агентство, эксперты готовят "Лошарик" к выгрузке ядерного топлива. Активная зона ядерного реактора, по информации источников, не была повреждена огнем. "К извлечению зоны могут приступить до конца декабря", — отмечают собеседники издания.

Как рассказал второй источник ТАСС, "после выгрузки зоны реактора начнется дефектация титанового корпуса и внутренних помещений глубоководного аппарата". Это позволит определить объем и сроки ремонта.

1 июля в Баренцевом море потерпела аварию российская атомная глубоководная станция проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая, согласно версии Минобороны России, занималась проведением батиметрических измерений. В результате инцидента погибли 14 моряков-подводников.

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