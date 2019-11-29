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Раскрыто военное назначение спутников Starlink от SpaceX

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60 спутников Starlink во время запуска
60 спутников Starlink во время запуска.
Источник изображения: Фото: Official SpaceX Photos / Flickr

В декабре 2018 года Пентагон в рамках программы Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet провел несколько экспериментов с системой околоземных спутников Starlink американской компании SpaceX, сообщает Breaking Defense.

Американское издание также отмечает, что с ноября по декабрь текущего года военные тестируют совместимость Starlink с летающей батареей непосредственной поддержки подразделений сухопутных войск AC-130 Spectre. Аналогичные эксперименты с военно-транспортным самолетом-заправщиком KC-135 Stratotanker намечены на весну 2020 года.

В ноябре американский генерал Дэвид Кумашир сказал, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II смогут обмениваться информацией с многоразовым беспилотным космическим кораблем X-37B Orbital Test Vehicle (OTV).

В сентябре исполнительный директор Военно-воздушных сил (ВВС) США по закупкам Уил Ропер сообщил, что F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта (ИИ).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
F-22
F-35
KC-135
X-37
Компании
SpaceX
Проекты
2020-й год
AI
БПЛА
ИТ
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