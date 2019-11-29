Аудитор "Роскосмоса" рассказал о длящейся десятилетиями коррупции

Руководство ряда предприятий космической сферы долгое время применяло нелегальные схемы для вывода денег и злоупотреблений. Это удалось вскрыть только при новом начальстве корпорации "Роскосмос", рассказал в четверг, 28 ноября, глава службы внутреннего аудита корпорации Артем Мельников.

Коррупция длилась десятилетиями, цитирует "РИА Новости" его выступление в эфире радио "Комсомольская правда".

За последний год по материалам, собранным службой внутреннего аудита, возбуждено более 15 уголовных дел, отметил Мельников. По его словам, сейчас аудиторы активно работают по "паршивым овцам", ставшим виновниками хищений при строительстве космодрома Восточный.

"Проблемы по стройке есть, но мы установили жесточайший контроль за стройкой, а имевшие место проблемы связаны с деятельностью Спецстроя России и фирм, которые он привлекал", — цитирует чиновника сайт kp.ru.

21 ноября стало известно о возбуждении двух новых дел по хищениям при строительстве космодрома Восточный. По версии следствия, из казны было перечислено более 240 млн рублей на основании неисполненных договоров подряда.

Таким образом, в работе СК находятся 14 уголовных дел. К настоящему моменту вынесены приговоры в отношении 58 человек.

Ранее в ноябре на беспорядок при строительстве космодрома указал президент России Владимир Путин. По его словам, несмотря на уголовные дела и тюремные сроки, "воруют сотнями миллионов". В Кремле заявили, что похищено 11 млрд рублей, из которых вернуть удалось лишь 3,5 млрд рублей.