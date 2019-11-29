Washington Examiner (США): как победить Путина в его собственной игре

Автор руководил польской службой "Голоса Америки" при Рейгане. Видимо, поэтому, когда он промывает косточки Путину и России, в статье постоянно всплывает КГБ. Однако главный посыл статьи следующий: поскольку США заняты Китаем, Европа должна больше вкладывать своих средств в борьбу с "опасной" Россией.

Эксперты по военной безопасности из стран Центральной Европы на своей прошедшей недавно в Берлине встрече выразили единодушное мнение о том, что Организация Североатлантического договора и большинство стран-членов НАТО, включая США и Германию, хорошо подготовлены к отражению чисто военной агрессии со стороны путинской России.

Но они намного хуже подготовлены к подрывным действиям России, нацеленным на то, чтобы подкупить и развратить западных политиков, бизнесменов, средства массовой информации и общественное мнение. У них до сих пор отсутствует эффективная и всесторонняя стратегия противодействия дезинформационной войне Путина, которая полным ходом ведется против стран НАТО и ЕС. Они не в состоянии сделать российскую гибридную войну такой же дорогостоящей и болезненной для Москвы, какой будет ее возможная военная агрессия против входящих в НАТО соседей.

Многие следящие за новостями американцы будут удивлены, узнав, что в подписанной президентом Трампом в декабре 2017 года Стратегии национальной безопасности Россия и Китай названы стратегическими противниками США. В данном случае администрация Трампа опередила НАТО. Этот международный альянс пока не называет Россию стратегической угрозой, хотя НАТО и большинство ее европейских членов явно видят в ней такую угрозу.

В этом году Польша заключила с администрацией Трампа двустороннее соглашение об увеличении численности американских войск на своей территории, которые присутствуют там на ротационной основе. Вряд ли кто-то из американских журналистов ожидал такого поступка от Трампа; но он прекрасно понимал, что без голосов американских поляков не сможет победить в 2016 году. А сейчас он понимает, что без них ему не одержать победу в 2020-м.

В рамках программы "Расширенное передовое присутствие" пять тысяч военнослужащих из Британии, Канады, Германии, США и других стран НАТО уже действуют в прибалтийских государствах Литве, Латвии и Эстонии, а также в Польше. Они находятся там не для того, чтобы угрожать России, а чтобы немедленно отреагировать на любое ее военное наступление. Россия, которую под властью Путина не следует автоматически отождествлять с российским народом и его интересами, постепенно ослабевает. Но это все еще опасная ядерная держава, нарушающая международные границы и незаконно оккупирующая часть Грузии и Украины.

Россиян надо убедить в том, что любые новые военные авантюры Путина очень дорого обойдутся не только ему и его олигархам, но и простым россиянам. Речь идет как о людских потерях, так и о дальнейшем снижении их уровня жизни. Ведь слабый, страдающий от паранойи и самовластный руководитель страны, в которой наблюдается спад экономики, вполне может пойти на военную авантюру ради сохранения своей власти. Но как это сделать, одновременно продемонстрировав народу России, что Запад не желает ему зла?

Члены НАТО по вполне понятным причинам по-разному оценивают степень серьезности российской угрозы, что зависит от их географической близости к России. Страны Центральной и Восточной Европы, а также США настроены против газопровода "Северный поток - 2", который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Они видят в нем угрозу энергетической безопасности и возможное орудие российского политического шантажа. За исключением Турции и в определенной степени Венгрии они уже не считают путинскую Россию потенциальным стратегическим партнером. Они понимают, что Путин - это опасный и расчетливый диктатор, готовый использовать любую возможность для ослабления единства и стойкости Запада.

Западной элите и средствам массовой информации необходимо убедить общественное мнение, что Путин не является другом ни для одной страны, включая самих россиян. Он не является благонамеренным сторонником недовольных слоев общества, которые в настоящее время стали мишенью для его операций влияния. Подобно большинству самовластных правителей прошлого, Путин рано или поздно падет. Если Путин продолжит править Россией, он разрушит ее экономику, а народ сделает еще беднее и несчастнее, что он вместе со своими коллегами из КГБ делал в годы холодной войны. Это важный посыл, который поможет противостоять путинским попыткам исказить историю, представив ее в выгодном для себя свете.

Эксперты НАТО по вопросам безопасности понимают, как ведется российская война против Запада за умы людей. Но они пока не разработали полномасштабную политику и общественную дипломатию, в которой сочетались бы дипломатические, информационные, технологические и правовые действия, носящие упреждающий характер. Чтобы справиться с невоенными аспектами российского вмешательства, нужно более тесное взаимодействие между членами НАТО и ЕС, а также между различными министерствами и ведомствами внутри каждой страны. Чтобы остановить российскую дезинформацию, НАТО и ее членам нужно применять новые, более утонченные инструменты общественной дипломатии и медийные решения. Они должны сообща и индивидуально совершенствовать свою стратегию организации общественного мнения и свой имидж в США и Европе. Им явно следует увеличить финансирование информационной работы и провести капитальную перестройку в этой сфере.

Фонд Конрада Аденауэра, который содействует продвижению немецкой общественной дипломатии в 120 с лишним странах, выделил в качестве очень серьезной темы укрепление глобальной безопасности, включая безопасность Центральной и Восточной Европы. Немецкие руководители понимают, что Соединенные Штаты все больше отвлекаются на сдерживание Китая, и в этих условиях европейским странам надо брать на себя дополнительную ответственность, находить новые альянсы внутри НАТО и увеличивать свой вклад в коллективную оборону. Внутри руководства Германии существуют разногласия между теми, кто хочет расширять деловые связи с Россией, и теми, кто отвечает за безопасность и оборону. Наверное, в полной мере урегулировать эти разногласия никогда не удастся, но НАТО живет и здравствует, а Америка и сегодня принимает деятельное участие в европейских делах.

НАТО не страдает от смерти мозга, как выразился недавно французский президент Эммануэль Макрон, неожиданно сыграв на руку российским пропагандистам. Сейчас необходимо сближение позиций западных официальных лиц и экспертов из разных областей в вопросе о том, как защитить единство альянса. Западные страны и неправительственные организации должны предпринимать такие действия, которые являются не просто ответной реакцией на российское вмешательство. Они должны предвидеть российские акции и искать такие меры, благодаря которым любые подрывные действия Москвы против соседей, более далеких стран и демократических институтов дорого обойдутся Путину еще до того, как он подумает о реализации каких-то новых планов гибридной войны.

Западные лидеры и средства массовой информации должны также убедить общественное мнение, что искаженное мировоззрение Путина появилось у него прямиком из наставлений КГБ и очень дорого обходится всем. Подобно Советскому Союзу и его бывшей империи, он будет лишать свободы и независимости любую страну, которая позволит его кибервоинам и агентам влияния манипулировать собой.

Стоящий на стороне слабых, но все еще опасный диктатор, не имеющий представления о лучшем будущем, обречет на неудачу любого лидера и любую страну, которые проявляют глупость и забывают о том, каким был мир, когда Путин служил во внешней разведке КГБ и работал в Восточной Германии. Задача НАТО, ЕС, государственных руководителей, журналистов и ученых - напоминать обществу о нашей недавней истории, разоблачать российскую пропаганду и противодействовать ей, а также приводить более веские доводы в пользу западной конституционной демократии и власти закона как основ свободы и процветания.

Тед Липиен при администрации Рейгана руководил польской службой "Голоса Америки".

Тед Липиен (Ted Lipien)