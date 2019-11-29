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Министр обороны России высоко оценил военное сотрудничество с Киргизией

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Переданные Россией в порядке военной помощи Киргизии модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М. Кант (Киргизия), 29.04.2019
Переданные Россией в порядке военной помощи Киргизии модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М. Кант (Киргизия), 29.04.2019.
Источник изображения: Министерство обороны России

ЦАМТО, 28 ноября. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел 28 ноября в Бишкеке переговоры с начальником Генштаба Вооруженных сил Киргизии генерал-майором Райимберди Дуйшенбиевым.

"Важными направлениями двусторонних отношений остаются обеспечение объединенной российской военной базы на территории Киргизии и наращивание ее боевого потенциала. Также оказываем помощь в укреплении киргизских Вооруженных сил", – подчеркнул Сергей Шойгу в ходе беседы с Райимберди Дуйшенбиевым.

По оценке главы российского оборонного ведомства, военное сотрудничество России и Киргизии "динамично развивается". "Осуществляется совместное планирование применения российско-киргизской коалиционной группировки войск, а также их практическое взаимодействие в ходе различных учений", – отметил Сергей Шойгу.

Он напомнил, что в этом году подразделения Вооруженных сил Киргизии приняли участие в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", один из эпизодов которого был отработан на киргизском полигоне Эдельвейс.

"Также военнослужащие наших стран успешно выполнили общие задачи в ходе совместных учений ОДКБ "Боевое братство", – добавил Сергей Шойгу.

В ходе встречи министр обороны предложил уточнить порядок дальнейшей работы и утвердить план российско-киргизского сотрудничества в военной сфере на следующий год, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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