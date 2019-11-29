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Военное обозрение

NI: Инцидент в Керченском проливе мог стать началом третьей мировой войны

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Источник изображения: topwar.ru

Прошлогодний инцидент в Керченском проливе вполне мог стать одним из вариантов начала третьей мировой войны. Об этом пишет автор статьи, вышедшей на страницах американского издания The National Interest.

По убеждению автора материала, прошлогодний инцидент в Керченском проливе, вполне мог привести к началу третьей мировой войны. На фоне сложных отношений между коллективным Западом и Россией, вспыхнувший конфликт мог дойти до применения ядерного оружия, что вызвало бы необратимую цепную реакцию.

Аналитики американского журнала предположили, что ситуация после задержания украинских кораблей и членов экипажа могла повернуться совсем по другому.

Введение военного положения на Украине привело бы к массовым беспорядкам. Украинские Военно-морские силы принимают решение напасть на российский Черноморский флот, атакуют его, однако корабли ВМФ РФ с легкостью уничтожают украинскую флотилию. В ответ на это в конфликт вступают силы НАТО, атакуя Россию, что в конечном счете приводит к началу обмена ядерными ударами, и, соответственно, началу третьей мировой войны.

Другими вариантами начала третьей мировой войны, опасность начала которой сохраняется, может стать Южно-Китайское море, где столкнулись интересы Вашингтона и Пекина, или Персидский залив, где вполне вероятна война между США и Ираном.

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