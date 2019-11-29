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Интерфакс-АВН

"Вертолеты России" получили право поставлять в Индию многоцелевые Ми-171А2

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Вертолет Ми-171А2
Вертолет Ми-171А2.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Управление гражданской авиации Индии (DGCA) подтвердило возможность эксплуатации на территории республики российского многоцелевого вертолета Ми-171А2, сообщила Росавиация.

"Данный факт позволяет обеспечить экспортные поставки отечественной гражданской вертолетной техники на рынок Индии, а также открывает широкие возможности экспорта Ми-171А2 на другие международные рынки", - говорится в сообщении регулятора.

Ми-171А2 - новый многоцелевой вертолет среднего класса, разработан АО "МВЗ им. М.Л.Миля" (входит в АО "Вертолеты России"), является развитием семейства Ми-8. Глава "Вертолетов России" Андрей Богинский заявлял ранее, что переговоры о поставках Ми-171А2 ведутся с Индией, Китаем, Колумбией, Бразилией, Мексикой.

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Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
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