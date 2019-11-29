Макрон увидел положительный эффект от заявления о "смерти мозга" НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что его высказывание о "смерти мозга" НАТО стало полезным сигналом для альянса.

Макрон заявил об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

"Мой комментарий о "смерти мозга" НАТО был полезным сигналом, чтобы обратить внимание альянса", – сказал политик.

Ранее французский лидер заявил о "смерти мозга" НАТО и потребовал изменить Договор о ЕС, чтобы сообщество стало более независимым от альянса в вопросах обороны.

Французские СМИ в этой связи предрекли НАТО "медленную смерть".

В Европе не согласились с Макроном: канцлер Германии Ангела Меркель не поддержала поставленный альянсу "диагноз", президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа заявили, что не разделяют позицию французского лидера, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини сказал, что его страна нуждается в НАТО.

В США заявили, что НАТО является самым успешным в истории альянсом.

В четверг стало известно, что в НАТО одобрили снижение взносов США и увеличение поступлений от Германии. Отметим, что ранее Вашингтон пригрозил Берлину выводом части своих войск за то, что ФРГ тратит мало средств на оборону.

Наталья Ануфриева