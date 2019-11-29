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Деловая газета "Взгляд"

В НАТО одобрили снижение взносов США и увеличение поступлений от Германии

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс одобрил новую формулу расчетов взносов в бюджет организации.

"Верно, что мы согласовали новую формулу по распределению расходов (на оборону). США заплатят меньше, Германия выплатит больше, то есть сейчас США и Германия заплатят одинаково, почти по 16% от бюджета НАТО", – заявил Столтенберг, передает ТАСС.

Сегодня расходы на содержание НАТО, которые ежегодно совместно оплачивают 29 государств-членов альянса, составляют 2,37 млрд евро. Доля Германии в этих расходах 14,8 %, а США – 22,1%, передает

Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA.

Новая схема распределения расходов на содержание альянса предполагает, что с 2021 года как США, так и Германия будут оплачивать по 16,35% расходов.

Так Вашингтон будет ежегодно экономить около 120 млн евро. Эту сумму собираются распределить между Германией, которой придется дополнительно выделять на содержание НАТО около 33 млн евро, и остальными странами-участницами Североатлантического договора.

Единственная страна, отказавшаяся от участия в перераспределении расходов, – это Франция.

"Правительство в Париже отклонило этот план как несоответствующий поставленным целям", – заявили французские дипломаты.

К расходам, которые совместно оплачивают все 29 стран-участниц Североатлантического договора, относятся, содержание штаб-квартиры альянса в Брюсселе, а также военных штабов.

Кроме того, из бюджета делаются инвестиции в развитие совместно используемой инфраструктуры.

Сумма, которую страна выделяет на содержание НАТО, зависит от ее ВВП, но из этого правила сделано исключение для США, так как в ином случае американцам пришлось бы оплачивать около половины всех расходов на содержание альянса.

В штаб-квартире НАТО надеются, что перераспределение расходов на содержание блока поможет найти компромисс в вопросе повышения странами-членами альянса военных расходов до уровня 2% ВВП, как того добивается президент США Дональд Трамп.

Расходы Германии на оборону на данный момент составляют 47 млрд евро, что соответствует, по оценкам экспертов, 1,39% ВВП страны. В 2014 году эта статья бюджета составляла в ФРГ 35 млрд евро, или 1,18% ВВП.

Отметим, что в августе США пригрозили Германии выводом части своих войск за то, что немцы тратят мало денег на оборону.

В ноябре президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Он требовал изменить Договор о ЕС, чтобы сообщество стало более независимым от альянса в вопросах обороны.

Французские СМИ в этой связи предрекли НАТО "медленную смерть".


Наталья Ануфриева, Алексей Дегтярев

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