Войти
Военно-промышленный курьер

Новейшая РЛС "Резонанс-Н" развернута на Новой Земле

424
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Третий в российской Арктике радар "Резонанс-Н", способный обнаруживать гиперзвуковые аппараты летящие на скорости 20 Махов и самолеты-невидимки, подготовлен к боевому дежурству на Новой Земле, сообщил гендиректор Научно-исследовательского центра "Резонанс" Иван Назаренко.

"Третья в Арктике РЛС "Резонанс-Н" развернута на Новой Земле. Она включена, настроена, прошла все испытания, принята военными и готова к заступлению на боевое дежурство в составе Северного флота", - цитирует И. Назаренко ТАСС.

Он добавил, что "конкретная дата постановки радара на боевое дежурство будет определена Министерством обороны".

Ранее сообщалось, что эта станция заступит на боевое дежурство в ноябре.

И. Назаренко напомнил, что к настоящему времени российские военные получили четыре локатора "Резонанс-Н", пятый находится в стадии завершения изготовления. Две станции уже стоят на боевом дежурстве.

По словам гендиректора, задача всех РЛС - прикрытие северного направления в Арктике. Диапазон радара "позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 махов", добавил Назаренко.

По данным НИИ "Резонанс", РЛС способна обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям, в том числе малозаметным, на дальности 600 км, по баллистическим целям - до 1200 км, по высоте - до 100 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
14.11.2019
Как Шойгу изменил российскую армию
17.09.2019
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
19.12.2018
Северный флот восстановил воздушное патрулирование Арктики
11.01.2018
Неотразимый удар секретной "Булавы"
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
08.12.2014
Эсминец ловит ракеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.11 08:40
  • 1
Россия передала Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две РЛС П-18-2
  • 29.11 08:36
  • 1
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 29.11 06:51
  • 24
Одобрен эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
  • 29.11 05:58
  • 3
30 "универсальных офицеров" окончили курс спецподготовки
  • 29.11 04:14
  • 16593
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 01:00
  • 102
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 28.11 22:47
  • 3
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 21:08
  • 3
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 28.11 20:58
  • 8
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 28.11 19:58
  • 1
РФ передала Киргизии модернизированную технику почти на миллиард рублей
  • 28.11 19:38
  • 9
Магистраль из советского прошлого
  • 28.11 19:20
  • 1955
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.11 18:16
  • 8
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 28.11 18:14
  • 1
Гособоронзаказ 2019–2020. Новые задачи и возможности
  • 28.11 15:01
  • 59
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной