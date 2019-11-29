В кромешной тьме: российский стрелок установил новый мировой рекорд

Россиянин Сергей Шмаков установил уникальный рекорд по дальности снайперского выстрела в ночное время, пять раз поразив мишень размером 60х60 см с расстояния 1 920 метров.

Важность и уникальность достижения заключается не только в том, что для его реализации был использован полностью российский стрелковый комплекс - винтовка СВЛ-14 и пассивный ночной прицел "Дедал-НВ". Принципиально значимым был выбор условий выстрела, ведь до этого все рекорды в точности стрельбы устанавливались в максимально благоприятных условиях - днем, в хорошую безветренную погоду.

Рекорд, зафиксированный 26 ноября в Подмосковье, напротив, был установлен в максимально сложной естественной среде: ночью, в новолуние (с полным отсутствием луны на небе), в пасмурную погоду и с непредвиденным туманом. Причем для прицеливания не использовалась подсветка лазером и другие вспомогательные средства.

К достижению команда шла 2,5 года - столько времени заняли тренировки и создание подходящего оборудования. Уникальный пассивный ночной прицел от российской компании "Дедал-НВ" был создан специально для этого рекорда и на сегодняшний момент существует в единственном экземпляре. Его светочувствительность позволила обеспечить эффективное прицеливание с расстояния почти 2 км темной ночью без использования лазерной подсветки.

При подготовке к рекорду команда сменила два ствола и два типа патронов, остановившись на медных пулях с кастомизированной аэродинамикой под боеприпас типа .408 Chaytac. Стандарт НАТО для снайперского оружия - кучность не более одной угловой минуты (МОА), однако точность российского стрелкового комплекса, обеспечившего результаты 26 ноября, не превышает 0,3 угловой минуты.

Угловая минута - единица измерения точности для стрелкового оружия. q = 2 tan-1((C/2)/d), где d - дистанция в дюймах, C - диаметр окружности в дюймах. В НАТО и западных странах используют MOA, поскольку эта угловая ширина почти точно равна одному дюйму на 100 ярдах, затем расширяется и становится двумя дюймами на 200 ярдах, тремя дюймами на 300 ярдах и так далее до 10 дюймов на 1000 ярдах.

За 3 секунды полета пули через подмосковную ночь до цели Земля повернулась на 1,5 м.

Сам стрелок Сергей Шмаков на своей странице в социальной сети так охарактеризовал важность подобных достижений в стрелковом спорте: "Для нашего времени этот рекорд - еще и классический спорт во имя жизни и мира. Точный выстрел, например, это возможность безопасно для живых людей обрушить опасную лавину в горах, устранить заклинивший в недоступной удаленности механизм. Так зоологи обездвиживают животных для изучения или их спасения".

По его мнению, такие достижения - "это позитивный ответ на тренд "киборгизации" всего и вся, и он наглядно демонстрирует первенство человека. Ведь, до какого бы совершенства ни дошли технологии, только человек, с его высоким уровнем самосознания, культурой и принципами гуманизма может ставить превосходящие цели и отвечать на свой собственный вызов".

Напомним, два года назад "РГ" сообщала о появлении самой дальнобойной в мире снайперской винтовки СВЛК-14С. Оружие создано конструктором Владиславом Лобаевым. Винтовка СВЛК-14С "Сумрак" поразила цель с расстояния 4178 метров. А в этом году мы рассказывали о том, что в России ведется разработка новых гиперзвуковых патронов, которые смогут поразить противника на расстоянии более шести километров.

Валентин Ионин