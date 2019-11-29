Войти
Российская газета

В кромешной тьме: российский стрелок установил новый мировой рекорд

280
0
0
Источник изображения: rg.ru

Россиянин Сергей Шмаков установил уникальный рекорд по дальности снайперского выстрела в ночное время, пять раз поразив мишень размером 60х60 см с расстояния 1 920 метров.

Важность и уникальность достижения заключается не только в том, что для его реализации был использован полностью российский стрелковый комплекс - винтовка СВЛ-14 и пассивный ночной прицел "Дедал-НВ". Принципиально значимым был выбор условий выстрела, ведь до этого все рекорды в точности стрельбы устанавливались в максимально благоприятных условиях - днем, в хорошую безветренную погоду.

Рекорд, зафиксированный 26 ноября в Подмосковье, напротив, был установлен в максимально сложной естественной среде: ночью, в новолуние (с полным отсутствием луны на небе), в пасмурную погоду и с непредвиденным туманом. Причем для прицеливания не использовалась подсветка лазером и другие вспомогательные средства.

К достижению команда шла 2,5 года - столько времени заняли тренировки и создание подходящего оборудования. Уникальный пассивный ночной прицел от российской компании "Дедал-НВ" был создан специально для этого рекорда и на сегодняшний момент существует в единственном экземпляре. Его светочувствительность позволила обеспечить эффективное прицеливание с расстояния почти 2 км темной ночью без использования лазерной подсветки.

При подготовке к рекорду команда сменила два ствола и два типа патронов, остановившись на медных пулях с кастомизированной аэродинамикой под боеприпас типа .408 Chaytac. Стандарт НАТО для снайперского оружия - кучность не более одной угловой минуты (МОА), однако точность российского стрелкового комплекса, обеспечившего результаты 26 ноября, не превышает 0,3 угловой минуты.

Угловая минута - единица измерения точности для стрелкового оружия. q = 2 tan-1((C/2)/d), где d - дистанция в дюймах, C - диаметр окружности в дюймах. В НАТО и западных странах используют MOA, поскольку эта угловая ширина почти точно равна одному дюйму на 100 ярдах, затем расширяется и становится двумя дюймами на 200 ярдах, тремя дюймами на 300 ярдах и так далее до 10 дюймов на 1000 ярдах.

За 3 секунды полета пули через подмосковную ночь до цели Земля повернулась на 1,5 м.

Сам стрелок Сергей Шмаков на своей странице в социальной сети так охарактеризовал важность подобных достижений в стрелковом спорте: "Для нашего времени этот рекорд - еще и классический спорт во имя жизни и мира. Точный выстрел, например, это возможность безопасно для живых людей обрушить опасную лавину в горах, устранить заклинивший в недоступной удаленности механизм. Так зоологи обездвиживают животных для изучения или их спасения".

По его мнению, такие достижения - "это позитивный ответ на тренд "киборгизации" всего и вся, и он наглядно демонстрирует первенство человека. Ведь, до какого бы совершенства ни дошли технологии, только человек, с его высоким уровнем самосознания, культурой и принципами гуманизма может ставить превосходящие цели и отвечать на свой собственный вызов".

Напомним, два года назад "РГ" сообщала о появлении самой дальнобойной в мире снайперской винтовки СВЛК-14С. Оружие создано конструктором Владиславом Лобаевым. Винтовка СВЛК-14С "Сумрак" поразила цель с расстояния 4178 метров. А в этом году мы рассказывали о том, что в России ведется разработка новых гиперзвуковых патронов, которые смогут поразить противника на расстоянии более шести километров.


Валентин Ионин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СВЛК-14С
Проекты
NATO
ГЗЛА
Луна
Похожие новости
25.11.2019
"Искандер" меняет расклад сил
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
17.02.2015
Не все запущено
28.09.2012
Космос, НАТО и игрушки
19.01.2012
Гендиректора института, где создали "Булаву", могут уволить - СМИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.11 08:40
  • 1
Россия передала Киргизии два вертолета Ми-8МТ и две РЛС П-18-2
  • 29.11 08:36
  • 1
Россия запустила ракету "Тополь" по цели в Казахстане
  • 29.11 06:51
  • 24
Одобрен эскизный проект космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса
  • 29.11 05:58
  • 3
30 "универсальных офицеров" окончили курс спецподготовки
  • 29.11 04:14
  • 16593
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 01:00
  • 102
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 28.11 22:47
  • 3
Сдача подлодок "Кронштадт" и "Великие Луки" запланирована на ноябрь 2021 года
  • 28.11 21:08
  • 3
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 28.11 20:58
  • 8
Горячие головы остудит "Баргузин"
  • 28.11 19:58
  • 1
РФ передала Киргизии модернизированную технику почти на миллиард рублей
  • 28.11 19:38
  • 9
Магистраль из советского прошлого
  • 28.11 19:20
  • 1955
Как насчёт юмористического раздела?
  • 28.11 18:16
  • 8
Вдвое больше ракет: возможности Ту-95 с новыми двигателями вырастут
  • 28.11 18:14
  • 1
Гособоронзаказ 2019–2020. Новые задачи и возможности
  • 28.11 15:01
  • 59
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной