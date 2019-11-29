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Военное обозрение

Заявлено, что Иордания провела учения по отражению возможного "израильского вторжения"

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Источник изображения: Министерство обороны Иордании

Иорданская армия на этой неделе провела оборонительные маневры, имитирующие оборону при гипотетическом вторжении Израиля в королевство. Об этом сообщает Israel Defense.

Согласно отчету американского Института изучения СМИ Ближнего Востока (MEMRI), учения, по видимому, являются посланием, адресованным властям Израиля. 25 ноября 2019 года, говорится в документе, иорданская армия провела военные маневры под названием "Клинки Караме", названные в честь военной операции Израиля 1968 года, которая проходила недалеко от деревни с таким названием.

Тренировки военных проходили в присутствии короля Абдаллы II. Официальное иорданское информационное агентство Petra и местная пресса сообщили, что на маневрах отработали действия, направленные на предотвращение вторжения в страну.

Источник изображения: Министерство обороны Иордании

Отмечается, что в официальных иорданских отчетах прямо не указывалось, что маневры имитировали столкновение именно с Израилем. Однако, как можно понять, исходя из их названия, географии и по некоторым другим признакам, никакого другого противника на данном направлении быть не может. По крайней мере, так считают израильские репортёры.

Стоит также напомнить, что мирный договор между Израилем и Иордании, нормализовавший отношения между странами, был заключен в 1994 году при посредничестве Соединённых Штатов.

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Страны
Израиль
Иордания
США
Проекты
Военные учения
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