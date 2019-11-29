Большинство американцев поддерживают военное вмешательство США в другие страны

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты имеют право военного вмешательства в другие страны независимо от того, имеется ли прямая угроза для самих США, следует из опроса, проведенного среди американцев Президентским фондом Рональда Рейгана, передаёт Military Times.

По данным издания, трое из четырех американцев поддерживают военное вмешательство США в другие страны. Большая часть опрошенных заявили, что Вашингтон должен вести более активную внешнюю политику, независимо от того, что президент США Дональд Трамп выступает за уменьшение вмешательства США в дела других государств.

Несмотря на то что социологи давно отмечают существование изоляционистских настроений в США, исследование показало, что они представляют скорее меньшую часть

- заявили в фонде, проводившем опрос.

Согласно полученным в ходе опроса данным, 76% американцев одобряют применение американской военной силы в других странах "для защиты свободы, демократии и борьбы с нарушениями прав человека", независимо от того, существует ли прямая угроза для США. 65% опрошенных поддерживают размещение и дальнейшее сохранение зарубежных военных баз, против зарубежного использования американских военных высказалось лишь 28% опрошенных.

При этом 86% порошенных американцев уверены, что армия США является "сильнейшей в мире" и полностью уверены в ее возможностях, а 76% респондентов поддержали увеличение военных расходов.

Опрос Президентского фонда Рональда Рейгана является ежегодным, в нем принимает участие 1 тысяча "взрослых" американцев по всей территории страны.