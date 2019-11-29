Польский эксперт возмутился турецкими тестами ЗРК С-400 на истребителях F-16

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В Польше отреагировали на турецкие заявления о том, что Анкара не станет направлять своих военнослужащих в Польшу и Прибалтику для "защиты от российской угрозы", а также на тесты С-400 в Турции.

Именно под термином "защита от российской угрозы" в Литве, Латвии, Эстонии и Польше пребывает контингент из различных натовских стран, включая США, Канаду, Нидерланды, Германию, Британию и др.

Напомним: в Анкаре заявили о том, что в НАТО понятие "солидарность" имеет двойственность. Из заявления официальной Анкары:

Нужно противостоять реальным угрозам – например, признать террористической Рабочую партию Курдистана всеми странами Североатлантического альянса.

Польский обозреватель Якуб Паловски пишет о том, что Турция может наложить вето на проект всеобщей помощи НАТО странам Балтии и Польши. По словам Паловски, декабрьская встреча представителей стран Североатлантического блока расставит точки на "i" в вопросе натовского партнёрства. Другими словами, в Польше собираются пристально следить за тем, как Турция поведёт себя на этой встрече (саммите).

Тот же польский обозреватель напоминает, что проблемы с солидарностью в НАТО затрагивает и Франция, напоминая о словах Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса. Из материала Якуба Паловски:

Это может привести к агрессивным и рискованным действиям третьих стран. Вообще говоря, существует парадокс: в то время, когда Североатлантический альянс после многих лет "летаргии" медленно, но, тем не менее, укрепляется в военном отношении (повышает военную готовность, развертывает подразделения на восточном фланге, увеличивает расходы на оборону), его политический базис ставятся под сомнение. Если - поскольку такую ситуацию нельзя исключать - на саммите НАТО возникнет открытый спор, это нанесёт еще больший удар по авторитету Североатлантического альянса.

По словам польского обозревателя, сегодня именно авторитет НАТО во многом определяет его эффективность.

Паловски заявляет, что после попытки госпереворота в Турции Эрдоган кардинально изменил свою политику в отношении НАТО. При этом в Польше возмутились тем, что Турция тестировала ЗРК российского производства С-400 на истребителях F-16:

Хорошие отношения с США больше не находятся в списке турецких политических приоритетов. Эрдоган разрушает сплочённость НАТО, хотя ранее Турция защищала приоритеты солидарности с членами альянса. Это новая и опасная ситуация для НАТО. Мало того, он налаживает отношения со страной, которую многие члены альянса рассматривают как экзистенциальную угрозу. Конечно, мы говорим о России. Эрдоган испытывает С-400 на истребителях F-16. Это вызывает дополнительные опасения, потому что может принести определённую выгоду Москве.

По словам Паловски, приведённым в издании Defence24, сам факт взаимодействия армий Турции и России "может привести к утечке важных для НАТО данных".

Из заявления:

Поэтому недавние сигналы о возможной приостановке усиления мер НАТО в отношении стран Балтии и Польши со стороны Турции являются не единичным событием, а признаком более широкого процесса и политики Анкары, которые все больше ставят под сомнение приверженность евроатлантической системе безопасности.