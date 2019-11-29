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Президент России принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 28 ноября. Президент России Владимир Путин принял участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и исполняющий обязанности Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Валерий Семериков провели встречу в узком составе.

Затем переговоры продолжились с участием членов делегаций, в частности министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Советов Безопасности государств-членов организации.

Участники саммита обсудили ключевые темы союзнического взаимодействия в рамках ОДКБ, обменялись мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

На повестке дня, в частности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности стран ОДКБ.

Лидеры обсудили также развитие военного потенциала организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, и празднование 75-летия Великой Победы.

Кроме того, в ходе заседания Владимир Путин обозначил приоритетные направления российского председательства в ОДКБ в 2020 году.

По итогам заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности подписан пакет документов, в частности Совместное заявление глав государств-членов ОДКБ, План мероприятий по празднованию 75-летия Победы и ряд других.

Ниже в изложении пресс-службы Кремля приведено выступление Владимира Путина на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В.Путин: Уважаемые друзья, коллеги! Уважаемый Сооронбай Шарипович!

Председательство переходит к России, и мы хотели бы предложить партнерам сконцентрироваться на следующих приоритетных направлениях совместной работы.

Прежде всего, считаем важным продолжить плановую, планомерную, последовательную реализацию Стратегии коллективной безопасности ОДКБ до 2025 года. Речь идет о решении практических вопросов, связанных с упреждением или снижением общих угроз, укреплением безопасности на пространстве наших стран.

Россия намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях расширения оперативных возможностей организации, улучшения боевой подготовки, слаженности и мобильности коллективных сил ОДКБ.

Имеем в виду разработать и предложить партнерам план военного сотрудничества в рамках ОДКБ на пятилетний период – до 2025 года, который мы смогли бы утвердить на следующем саммите.

Полагаем необходимым повышать эффективность анализа и прогнозирования военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ с учетом возможности появления новых горячих точек вблизи наших границ.

В этой связи представляется целесообразным активизировать деятельность Центра кризисного реагирования ОДКБ, в том числе по обмену оперативными сведениями.

Конечно же, мы будем стремиться и далее укреплять взаимодействие с партнерами в сфере борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Считаем полезным продолжение практики совместных операций по выявлению и ликвидации международных террористических группировок на пространстве ОДКБ, их баз, источников финансирования.

Готовы делиться опытом антитеррора, который мы получили по этому направлению в Сирии, применять его в практической работе по совершенствованию оперативных возможностей сил ОДКБ.

Приоритетной задачей считаем активизацию деятельности ОДКБ по противодействию незаконному обороту наркотиков. В этих целях намерены инициировать составление новой актуализированной антинаркотической стратегии ОДКБ на период 2021-2025 годов, которая будет содержать дальнейшие конкретные меры по пресечению производства и торговли наркотиками, укреплению пограничного режима.

Особого внимания, на наш взгляд, требуют вопросы, связанные с наращиванием миротворческого потенциала ОДКБ, поддержанием высокой готовности миротворческих сил, повышением эффективности управления ими.

Предлагаем продолжить разработку нормативно-правовых и организационных документов, которые позволили бы подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН.

Россия будет содействовать расширению круга друзей нашей организации за счет развития сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и международными объединениями. Напомню в этой связи, что в прошлом году нами утвержден пакет документов, открывающих возможность предоставления статуса наблюдателя или партнера ОДКБ.

После того, как эти документы будут ратифицированы всеми членами организации, можно начинать предметный диалог с государствами, выражающими заинтересованность и готовность к налаживанию тесных контактов с ОДКБ.

Уважаемые друзья!

В следующем году мы вместе будем праздновать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Согласован подробный план, предусматривающий проведение памятно-мемориальных, социальных и культурно-просветительских мероприятий во всех странах ОДКБ.

Ждем лидеров государств-членов организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года и признательны за поддержку идеи о том, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в Параде Победы на Красной площади.

И конечно, особое внимание придаем тому, чтобы наши государства и далее выступали с единых позиций в вопросах распространения объективной информации о решающей роли народов Советского Союза в разгроме фашизма.

В этом месяце профильный комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. "За" проголосовало 121 государство. Хотел бы выразить признательность всем участникам ОДКБ, которые не только солидарно поддержали резолюцию, но и стали ее соавторами.

И в заключение хочу поздравить Киргизию с успешным председательством в ОДКБ в этом году, а также заверить, что российская сторона обеспечит преемственность в деятельности организации, продолжит конструктивную и содержательную работу в духе истинного союзничества и партнерства.

Мы заблаговременно согласуем с вами, уважаемые коллеги, место и дату проведения следующего заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в России.

Благодарю вас за внимание.

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Армения
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Белоруссия
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