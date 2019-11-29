Завершена подготовка к боевому дежурству РЛС "Резонанс-Н" на Новой Земле

Третий в российской Арктике радар "Резонанс-Н", способный обнаруживать гиперзвуковые аппараты и самолеты-невидимки, подготовлен к боевому дежурству на Новой Земле, заявил гендиректор Научно-исследовательского центра "Резонанс" Иван Назаренко.

"Третья в Арктике РЛС "Резонанс-Н" развернута на Новой Земле. Она включена, настроена, прошла все испытания, принята военными и готова к заступлению на боевое дежурство в составе Северного флота", – передает ТАСС слова Назаренко.

Он отметил, что "конкретная дата постановки радара на боевое дежурство будет определена министерством обороны".

Напомним, 24 октября Назаренко заявил, что третий в российской Арктике радар "Резонанс-Н", способный обнаруживать воздушные стелс-цели, крылатые ракеты, баллистические и гиперзвуковые цели, заступит на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля в ноябре 2019 года.

Дмитрий Зубарев