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Деловая газета "Взгляд"

Завершена подготовка к боевому дежурству РЛС "Резонанс-Н" на Новой Земле

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Радиолокационный комплекс "Резонанс-Н"
Радиолокационный комплекс "Резонанс-Н".
Источник изображения: "Новый оборонный заказ"

Третий в российской Арктике радар "Резонанс-Н", способный обнаруживать гиперзвуковые аппараты и самолеты-невидимки, подготовлен к боевому дежурству на Новой Земле, заявил гендиректор Научно-исследовательского центра "Резонанс" Иван Назаренко.

"Третья в Арктике РЛС "Резонанс-Н" развернута на Новой Земле. Она включена, настроена, прошла все испытания, принята военными и готова к заступлению на боевое дежурство в составе Северного флота", – передает ТАСС слова Назаренко.

Он отметил, что "конкретная дата постановки радара на боевое дежурство будет определена министерством обороны".

Напомним, 24 октября Назаренко заявил, что третий в российской Арктике радар "Резонанс-Н", способный обнаруживать воздушные стелс-цели, крылатые ракеты, баллистические и гиперзвуковые цели, заступит на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля в ноябре 2019 года.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
ГЗЛА
СФ
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