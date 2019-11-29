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Россия признала свою ненужность на Луне

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Научно-технический совет "Роскосмоса" и бюро Совета Российской академии наук по космосу приняли решение о необходимости доработки эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, изначально разрабатываемого для полетов на Луну, сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли. Комплекс обойдется в сумму до 1,7 триллиона рублей, однако, как рассказали собеседники агентства, до сих пор непонятно, для чего конкретно необходима эта ракета, что ставит под сомнение целесообразность ее создания.

"Был поднят вопрос о том, зачем создается ракета, чтобы целесообразность ее разработки была понятна, внятно обоснована. В текущем эскизном проекте эта сторона слабо проработана, но для науки такая ракета необходима", — сказал один из источников.

Другой собеседник отметил, что к технической стороне проекта сверхтяжелой ракеты претензий нет. Еще один собеседник добавил, что соответствующий проект планируется представить в 2020 году.

В марте гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оценил создание и первый запуск "Енисея" в 740 миллиардов рублей.

Грузоподъемность "Енисея" превысит 100 тонн на низкую околоземную орбиту. Первая такая ракета должна быть готова в 2027 году. Пуск носителя запланирован на 2028 год с космодрома Восточный.

В настоящее время только США располагают готовой сверхтяжелой ракетой (носитель Falcon Heavy компании SpaceX). Вторая ракета такого же класса (носитель Space Launch System (SLS) компании Boeing) должна полететь в 2020-2021 годах. Кроме США, использовавших сверхтяжелый Saturn V для полетов на Луну, опыт создания и запуска такого носителя имел СССР (ракета "Энергия").

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Страны
Россия
США
Продукция
Saturn V
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Falcon РН
SLS
Восточный Космодром
Луна
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