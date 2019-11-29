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Российская газета

Броня стала крепче: новые модификации Т-62 и Т-64 показали на видео

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Источник изображения: Uz_ Armiya / youtube.com

В странах СНГ на вооружении сухопутных войск имеется значительное число выпущенных еще во времена Советского Союза образцов бронетехники. Только танков насчитывается несколько тысяч штук.

В настоящее время этот парк уже устарел и нуждается в модернизации. К обновлению своих Т-62 и Т-64 приступили военные Узбекистана.

Пока нет официальных подробностей о том, как улучшили эти боевые машины, но кое-что можно понять по кадрам репортажа Минобороны страны. Оценивая внешний вид танков, первое, что бросается в глаза, - наличие дополнительных блоков в передней части башни. По всей видимости, речь идет о динамической защите во встроенном варианте. В то же время удивляет, что "реактивную броню" не установили на верхней лобовой детали корпуса.

Также для нейтрализации подлетающих с кормы реактивных гранат смонтированы противокумулятивные решетки.

Изменены бортовые экраны, нижнюю переднюю часть корпуса прикрыли специальным "фартуком".

На Т-62 переделали надгусеничные полки, также сделав их более защищенными.

Минувшей весной на одном из этапов проводящегося в Узбекистане танкового биатлона впервые был продемонстрирован Т-64, у которого харьковский двухтактный двигатель 5ДТФ мощностью 700 л.с. заменили на российский 840-сильный В-84 от Т-72Б. Не исключено, что аналогичная "операция" проведена и на показанном в репортаже "шестьдесят четвертом".

Также на вооружении армии Узбекистана имеются Т-72 различных модификаций. Есть вероятность, что в ближайшее время будут модернизированы и они.



Алексей Брусилов

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Страны
Россия
Узбекистан
Продукция
Т-62
Т-72
Т-72Б
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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