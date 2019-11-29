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Российская газета

Появились новые фото перспективной российской самоходки "Магнолия"

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Источник изображения: rg.ru

Новейшее российское 120-мм самоходное орудие "Магнолия" вновь засветилось в Сети. Как и в первый раз, его сфотографировали во время транспортировки на большегрузном трале.

Несмотря на то, что башня САО тщательно укрыта брезентом, благодаря Международному военно-техническому форуму "Армия-2019" известно, как она выглядит. На этом представительном мероприятии были обнародованы изображения и технические характеристики данной новинки отечественной оборонной промышленности.

Машина создана на шасси имеющего бронирование двухзвенного транспортера, который имеет высокие характеристики подвижности в условиях местности, где эксплуатация обычной техники затруднена, например, на Крайнем Севере.

Боевое отделение аналогично другой российской боевой машине - 2С31 "Вена".

Согласно проспекту, дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами может достигать 8,5 км. Также возможно применение осколочно-фугасных мин, они могут уничтожать противника на расстоянии в 7 км. В то же время при использовании управляемых боеприпасов дистанция поражения возрастает до 10 км.

Максимальная скорострельность достигает 10 выстрелов в течение одной минуты. Боекомплект насчитывает 80 выстрелов. В экипаж входят четверо военнослужащих.

"Магнолия" создана нижегородским АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в УВЗ).


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С31 Вена
Компании
Буревестник
Проекты
АРМИ-20XX
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