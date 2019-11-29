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El Mundo (Испания): Аcнар и Саркози предупреждают об "упадке Европы и Запада"

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Графити в Дувре, Великобритания
Графити в Дувре, Великобритания.
Источник изображения: © AFP 2019, Glyn KIRK

Европа больше не центр мира, она и Запад в целом — в упадке, считают бывший председатель правительства Испании и бывший президент Франции, которые обсудили будущее ЕС и призвали найти выход из застоя, пишет El Mundo. Единой Европы нет, говорит Саркози и видит как минимум "четыре Европы".

Кризис либерально-консервативных партий - это кризис демократии и стран Запада. Это мнение поддерживают Хосе Мария Аснар и Николя Саркози, которые во вторник в Мадриде обсудили будущее Европы в рамках форума "Аудитория лидерства", организованного Атлантическим институтом правительства и Университетом Франсиско де Витория. Председателем выступил сам Хосе Мария Аснар.

"Если они считают, что проблема только в политических партиях, значит, не замечают упадок Европы, Запада. На протяжении веков Запад был мировым центром, сегодня он переместился на восток. Из семи миллиардов человек на планете четыре миллиарда живут в Азии, а Европе - лишь 800 миллионов. Мы больше не центр мира, отчасти по демографическим причинам", - отметил бывший президент Франции во время мероприятия, на котором присутствовал главный редактор "Мундо" Франсиско Росель.

В мире, где наше видение больше не преобладает, а становится второстепенным, каким образом мы можем отстаивать свои демократические устои? Бывший председатель Народной партии считает, что "мы переживаем всеобщее восстание против системы" и отмечает, что "протесты в Гонконге, Барселоне, Париже, Ливане, Чили или Колумбии объединяет то, что они являются движениями против системы с единственной установкой - технологической революцией".

Бывшие руководители государств сошлись на том, что в этом противостоянии проигрывает либеральная демократия. "Под давлением социальных сетей в моду вошел горизонтальный подход. Однако лично я привержен вертикальному, должны быть руководитель, команда, видение и амбиции. Сегодня в обществе руководящая роль воспринимается чем-то незаконным. Всё в мире движется на огромной скорости, и, прежде чем предпринимать действия, руководители должны ждать, пока не услышат мнение самой последней ассоциации. Это не демократия", - заявил Саркози.

Драма Брексита

Бывший президент Франции считает, что причиной кризиса ЕС являются "устаревшие идеи". "Я убежденный сторонник Европы, однако мы должны перестать говорить о таком существовании Европы, каким оно было последние семьдесят лет. Бессмысленно обсуждать федерализацию. Как они хотят создать единую Европу из 27 государств? Я вижу "четыре Европы": Шенгенская зона, Еврозона, Еврооборона и Евросоюз. Они создают наш союз, однако отличаются друг от друга. Думаю, что равенства не существует, да оно и не нужно, я убежден в том, что разница необходима. Нужно представлять "будущие Европы", а не зацикливаться на устаревших моделях", - отметил Саркози в беседе со студентами Университета Франсиско де Витория.

Аснар и Саркози считают Брексит "безумием, драмой и историческим противоречием". Они убеждены в том, что разрыв, повлекший за собой выход Соединенного Королевства из ЕС, продлится "намного дольше, чем мы представляем". "Раскол - яд. Как и Брексит, сепаратизм - это проблема не Испании, а всей Европы. Я не могу принять раскол ни Испании, ни Европы", - решительно заявил Саркози.

"Ситуация в Каталонии вызывает глубокую обеспокоенность"

Ситуация в Каталонии вызывает глубокую обеспокоенность председателя Фонда анализа и социальных исследований (FAES): "До тех пор, пока эта ситуация не разрешится, я буду говорить об этом, потому что всегда так поступал на протяжении всей политической карьеры. Не хочу жить, если произойдет раскол Испании". Аснар обратился к жителям Испании накануне переговоров с предупреждением о том, что "если мы создадим правительство, основанное на коалиции ультралевых, то есть в него войдут коммунисты, чависты и сепаратисты, то окажемся в крайне опасной ситуации".

"Отсутствие проектов демократических сил подпитывает сепаратистские настроения", - отметил Саркози. "Европа должна найти выход из тупика в меняющемся мире. Граждане должны знать, куда она движется. Нам нужна мечта. Этот застой приводит к тому, что другие становятся идейными вдохновителями. И у древней европейской цивилизации по-прежнему есть мечты и амбиции. И она не хочет умирать".

Трамп - последствие, а не причина

Аснар убежден в том, что ЕС не сможет противостоять таким серьезным проблемам, как Брексит, Россия, терроризм, кибербезопасность, без НАТО: "Спустя тридцать лет после падения Берлинской стены либеральный порядок ставится под сомнение. Невозможно обеспечить защиту Европы без Североатлантического Альянса, без выполнения США обязательств по поддержанию стабильности. Для нас лучший вариант - переосмыслить и перестроить НАТО".

Почему же Дональд Трамп? "То, что в главной экономической и военной державе мира избрали президентом Трампа, говорит об американском обществе многое. Мне нравятся Соединенные Штаты, когда они сильны и ведут за собой, никогда не думал, что кто-то может стать сильным благодаря "Твиттеру". Трамп - не причина, а последствие упадка Запада", - подвел итог Саркози.


Тереса Абурто (Teresa Aburto)

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