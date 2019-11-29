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Независимое военное обозрение

Существует ли угроза нападения НАТО на военные базы РФ в Арктике?

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Подводная лодка USS Hampton в Арктике. Фото с сайта www.navy.mil
Подводная лодка USS Hampton в Арктике. Фото с сайта www.navy.mil.

США объясняют свою позицию обеспокоенностью мировой безопасностью

Укрепление российской группировки в Арктике в оборонительных целях делает все большим разрыв в военных потенциалах России и стран НАТО во главе с Соединенными Штатами Америки в этом регионе. Россия восстанавливает арктические военные базы, созданные еще в советские времена, и построила на Новой Земле и острове Котельный новые. Размещаются они таким образом, чтобы могли быть отражены любые вторжения с различных направлений. Всего с 2012 года в Арктике возведено 475 различных объектов общей площадью более 710 тыс. кв. метров и все предпринимаемые Россией меры направлены на защиту суверенитета страны, однако Америка расценивает их как угрозу безопасности всему миру, сообщают СМИ. США и страны-члены НАТО продолжают попытки укрепиться в регионе и использовать ледяную пустыню в военных интересах. Под толщей льдов возможно развертывание стратегических подводных ракетоносцев, которые могут находиться там в течение длительного времени и не быть обнаруженными. В регионе проводятся натовские военные учения и расширяется инфраструктура. На Аляске размещены две американские военно-воздушные базы и две бригады сухопутных войск, на базе в Гренландии установлены РЛС по обнаружению межконтинентальных баллистических ракет. Несколько десятков атомных субмарин США способны передвигаться под арктическими льдами и всплывать из-под них для выполнения боевых задач. У НАТО нет только атомных надводных кораблей арктического и ледокольного типа, которыми располагает Россия, имеющая полноценный ледокольный флот, свободно перемещающийся в арктических льдах.

Однако Америка заявляет, что будет стремиться к снижению милитаризованности Арктики и официально требует, чтобы Россия убрала свои военные базы. По информации нескольких печатных изданий, спикером Государственного департамента США Ортагус Морган была озвучена даже возможность нападения на российские формирования. Согласно размещенной в СМИ информации, официальный представитель Госдепа заявила о существовании двух стратегий военного удара по базам Министерства обороны РФ в Арктике, а нападение может стать зеркальной мерой на наращивание Россией военного потенциала в северных районах.

"Россия так и продолжает милитаризацию Арктики, не выполнив наши требования. Стоит сказать, что в конечном итоге это может разрушить отношения между странами. Теперь мы работаем над ответным ударом", - заявила Морган, сообщают информационные источники.

Спикер предупредила о намерениях США получить контроль над оружием в арктической зоне и пригрозила перенести решение вопроса в Организацию Объединенных Наций.

В ответ на заявления США, выдвигаемые на официальном уровне, Министерство обороны России и Министерство иностранных дел РФ подчеркнули законность размещения армейских баз на своей территории, сообщают СМИ.

Отставание США в арктическом регионе и выдвигаемые на этом фоне ими требования не являются поводом для переноса российских баз, которые созданы для обеспечения национальной безопасности, считают эксперты. Особенности северных широт требуют специальной подготовки войск и наличие флота с соответствующими характеристиками, которым РФ в отличие от США обладает. Приоритет России также распространяется и на Северный морской путь, находящийся в пределах исключительной экономической зоны страны. А прогнозируемое потепление и таяние льдов могут обеспечить не только удобный торговый маршрут, океан и ближайшие моря в случае необходимости позволят ускорить переброску боевых кораблей в нужные районы Северного полушария для защиты российского государства.


Ирина Дронина

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